Надписи на русском языке исчезнут с казахстанских банкнот и монет

Источник: РИА Новости

«Текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. В дизайне инвестиционных и коллекционных монет допускается использование надписей на иностранных языках», — говорится в концепции, опубликованной в информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Адилет».

Между тем на банкнотах, находящихся в обращении в настоящее время, наряду с надписями на казахском языке используется и русский язык.

Согласно концепции, в дизайне банкнот и монет используется одно и (или) несколько из следующих изображений: казахский орнамент или его составные части; портреты выдающихся личностей, внесших вклад в историю и развитие Казахстана; уникальные исторические, географические места и архитектурные памятники Казахстана и (или) их фрагменты; изображения, посвященные государственным и международным событиям.

Кроме того, в дизайне банкнот и монет могут быть использованы изображения представителей флоры и фауны Казахстана; изображения, связанные с историей, государственностью, политикой, правом, экономикой, наукой, образованием, культурой, искусством, спортом, развитием Казахстана; изображения, связанные со всемирными ценностями, достояниями, историей и культурой.