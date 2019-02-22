Адвокат заявил о передаче паспорта Бутиной иммиграционным властям

Источник: AP 2019

Он утвердительно ответил на вопрос, действительно ли документы переданы представителям властей.

Бутина была задержана в 2018 году и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство — в противном случае ей грозило до 20 лет тюрьмы. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы.