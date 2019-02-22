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19:15 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат заявил о передаче паспорта Бутиной иммиграционным властям

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Паспорт российской гражданки Марии Бутиной передан иммиграционным властям США для ускорения ее депортации, заявил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

Источник: AP 2019

Он утвердительно ответил на вопрос, действительно ли документы переданы представителям властей.

Бутина была задержана в 2018 году и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство — в противном случае ей грозило до 20 лет тюрьмы. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы.

Сделка с судом означает, что ей грозит максимум 5 лет тюрьмы, причем в реальности срок может быть значительно меньше. В наилучшем для подсудимой случае ей могут дать около полугода тюрьмы и почти сразу депортировать в Россию в связи с тем, что срок уже отбыт.

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