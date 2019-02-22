Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго

Источник: РИА "Новости"

Аналогов современных российских вооружений еще долго не появится в мире, убежден президент РФ Владимир Путин. С таким посылом он выступил в Большом Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества.

Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют, и я думаю, что еще долго не будут [иметь]. Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что это результат системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности. «Их уникальные достижения — основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития», — подытожил он.

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Россия будет и дальше развивать оборонный потенциал

Путин заявил, что Россия, являясь миролюбивым государством, тем не менее будет продолжать развивать оборонный потенциал ради обеспечения безопасности страны. «Россия — миролюбивое государство, мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности, — сказал российский лидер. — Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные Силы».

В Кремле хорошо понимают, «что современный мир сложен и противоречив, что в нем пока еще немало неразрешенных конфликтов, вызовов, угроз», — отметил президент. «Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан, остается для нас безусловным приоритетом», — заявил Путин.

Президент напомнил, что за последние годы боеспособность российских военных, выучка, слаженность действий значительно выросли. Это, отметил он, подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии.