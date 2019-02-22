Аваков заявил о готовящихся против него провокациях

Источник: Reuters

«Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определённые структуры готовят ряд провокаций против меня, как министра внутренних дел, и МВД. Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов на Украине», — написал Аваков в Facebook.

Он уточнил, что по «сценарию» на его счета на Украине или Италии «из непонятных источников должна “упасть” внушительная сумма денег в иностранной валюте» якобы за «оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата».

По его словам, средства могут быть российского происхождения. При этом он уточнил, что эта провокация готовится не со стороны РФ, а на Украине.

Аваков подчеркнул, что и он, и МВД готовы к провокациям. «Мы тут в МВД не сахарные — не растаем», — отметил он. Он добавил, что не пойдет на компромиссы и не будет заключать «тайных» союзов ни с одним из кандидатов в президенты. «Никакой легитимизации для нарушителей избирательного законодательства не будет. Это принцип», — написал он.

По его данным, на 54-й день избирательной кампании в МВД и Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях, на которые правоохранители отреагировали. В частности, было возбуждено 77 уголовных дел, составлен 401 административный протокол. По словам Авакова, фигурантами обращений были представители президентской партии БПП (Блок Петра Порошенко) — 420, «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко — 337, «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового — 159, «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 124, «Радикальна партия» Олега Ляшко — 117.