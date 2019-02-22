Кличко по ошибке похвастался «высокой смертностью» в больницах Киева

Источник: РИА "Новости"

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй», — приводит слова Кличко журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

По ее словам, мэр Киева повторяет заученные фразы, не вникая в суть, из-за чего не осознает, когда искажает какую-то информацию и произносит глупости.