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22:23 (мск), источник: RNS

Кличко по ошибке похвастался «высокой смертностью» в больницах Киева

Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко оговорился в эфире NewsOne и похвастался «высокой смертностью» в больницах украинской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй», — приводит слова Кличко журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

По ее словам, мэр Киева повторяет заученные фразы, не вникая в суть, из-за чего не осознает, когда искажает какую-то информацию и произносит глупости.

Ранее Виталий Кличко в ходе украинского завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз пытался произнести на английском слово digitalization (цифровизация), но так и не смог.

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