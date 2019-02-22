Кличко по ошибке похвастался «высокой смертностью» в больницах Киева
Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко оговорился в эфире NewsOne и похвастался «высокой смертностью» в больницах украинской столицы.
Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко оговорился в эфире NewsOne и похвастался «высокой смертностью» в больницах украинской столицы.
«Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй», — приводит слова Кличко журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.
По ее словам, мэр Киева повторяет заученные фразы, не вникая в суть,
Ранее Виталий Кличко в ходе украинского завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе несколько раз пытался произнести на английском слово digitalization (цифровизация), но так и не смог.
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