Трамп подтвердил, что США могут сохранить небольшое военное присутствие в Сирии

Источник: AP 2019

Соединенные Штаты рассматривают возможность сохранения небольшого военного присутствия в Сирии вместе с рядом своих союзников. Это подтвердил президент США Дональд Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме.

какие-то другие <…> Речь идет о небольшой части контингента, который у нас был [в Сирии]. Многим эта идея нравится, и я открыт для [рассмотрения различных] идей. В то же время мы можем оставить [в Сирии] небольшой контингент вместе с другими [странами], будь то войска НАТО илидругие <…> Речь идет о небольшой части контингента, который у нас был [в Сирии]. Многим эта идея нравится, и я открыт для [рассмотрения различных] идей. Дональд Трамп президент США

«Я не меняю курс [в Сирии]», — сказал при этом американский лидер.

Как заявил ранее журналистам представитель американской администрации, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой) — в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.

«Вчера [в четверг] я попросил у президента пару сотен [военнослужащих], он сказал “да”. Речь не идет о твердо закрепленном числе, и президент понял это, когда я его просил», — подчеркнул этот высокопоставленный представитель исполнительной ветви власти США. «Мы не хотим увидеть возрождение [запрещенной в России террористической группировки] “Исламское государство” (ИГ)», — добавил этот высокопоставленный американский представитель.

По его словам, американские военнослужащие будут оставаться в Сирии вместе с европейскими. Численность военнослужащих стран Европы в целом составит от 800 до 1,5 тыс. человек, уточнил упомянутый представитель. Несколько дней тому назад европейские союзники США, как признавали официальные лица в Вашингтоне, уведомили, что не будут оставаться в Сирии, если оттуда полностью уйдут американские войска.

В свою очередь, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Данфорд заверил в пятницу, что «базисная [военная] кампания [в Сирии] не меняется». «Корректируется направление на нее ресурсов, поскольку [исходящая с территории Сирии] угроза [от ИГ] изменилась», — считает Данфорд.