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05:01 (мск), источник: ТАСС

Небензя: Россия готова обратиться в СБ ООН в случае провокации США против Венесуэлы

ООН, 23 февраля. /ТАСС/ — Вместе с тем постпред РФ при ООН выразил надежду, что у Москвы не будет повода для этого.

Источник: AFP 2019

Москва готова обратиться в Совет Безопасности ООН в случае агрессии в отношении Венесуэлы со стороны США при доставке гуманитарной помощи 23 февраля. Об этом заявил в пятницу ТАСС постпред России при ООН Василий Небензя по итогам встречи группы представителей более чем 50 стран ООН.

«Я надеюсь, что у нас не будет повода, но если для этого будет причина — да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Постпред также подчеркнул, что данная группа была образована не только с целью поддержать законные власти Венесуэлы, но и в целом для защиты международного права.

«Дело не только в Венесуэле, а в целом в подходе к решению международных проблем и различных кризисов», — подчеркнул дипломат.

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