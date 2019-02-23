Небензя: Россия готова обратиться в СБ ООН в случае провокации США против Венесуэлы

Источник: AFP 2019

Москва готова обратиться в Совет Безопасности ООН в случае агрессии в отношении Венесуэлы со стороны США при доставке гуманитарной помощи 23 февраля. Об этом заявил в пятницу ТАСС постпред России при ООН Василий Небензя по итогам встречи группы представителей более чем 50 стран ООН.

«Я надеюсь, что у нас не будет повода, но если для этого будет причина — да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Постпред также подчеркнул, что данная группа была образована не только с целью поддержать законные власти Венесуэлы, но и в целом для защиты международного права.