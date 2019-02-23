Небензя: Россия готова обратиться в СБ ООН в случае провокации США против Венесуэлы
ООН, 23 февраля. /ТАСС/ — Вместе с тем постпред РФ при ООН выразил надежду, что у Москвы не будет повода для этого.
ООН, 23 февраля. /ТАСС/ — Вместе с тем постпред РФ при ООН выразил надежду, что у Москвы не будет повода для этого.
Москва готова обратиться в Совет Безопасности ООН в случае агрессии в отношении Венесуэлы со стороны США при доставке гуманитарной помощи 23 февраля. Об этом заявил в пятницу ТАСС постпред России при ООН Василий Небензя по итогам встречи группы представителей более чем 50 стран ООН.
«Я надеюсь, что у нас не будет повода, но если для этого будет причина — да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
«Дело не только в Венесуэле, а в целом в подходе к решению международных проблем и различных кризисов», — подчеркнул дипломат.
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