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04:25 (мск), источник: ТАСС

Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постпреда при ООН

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/ — По мнению президента США, на предыдущем посту Крафт «проделала великолепную работу».

Источник: AFP 2019

Дональд Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН.

«Я рад объявить о том, что Келли Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Келли проделала великолепную работу, представляя нашу страну. Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне. Мои поздравления Келли и всей ее семье», — написал президент в пятницу на своей странице в Twitter.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН: Келли Крафт, свою экс-советницу Дину Пауэлл, посла в Германии Ричарда Гренелла и бывшего кандидата-республиканца в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса. По данным агентства, в Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре 2018 года.

7 декабря 2018 года Трамп заявил о намерении выдвинуть на этот пост главу пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Однако на прошлой неделе стало известно, что та сняла свою кандидатуру.

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