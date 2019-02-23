Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постпреда при ООН
ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/ — По мнению президента США, на предыдущем посту Крафт «проделала великолепную работу».
ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/ — По мнению президента США, на предыдущем посту Крафт «проделала великолепную работу».
Дональд Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН.
«Я рад объявить о том, что Келли Крафт, наш нынешний посол в Канаде, выдвигается на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Келли проделала великолепную работу, представляя нашу страну. Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне. Мои поздравления Келли и всей ее семье», — написал президент в пятницу на своей странице в Twitter.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН: Келли Крафт, свою
Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре 2018 года.
7 декабря 2018 года Трамп заявил о намерении выдвинуть на этот пост главу