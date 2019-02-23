NYT: экс-юрист Трампа сообщил прокуратуре о нарушениях в компании президента США

Бывший юрист президента США Дональда Трампа — Майкл Коэн — предоставил прокуратуре в
По словам ее источников, Коэн в январе встретился с представителями прокуратуры в
Издание констатирует, что пока не известно, посчитали ли предоставленные Коэном данные заслуживающими доверия. Кроме того, пока не уточняется, намерено ли ведомство предъявлять
По данным газеты, сотрудники прокуратуры, в частности, задавали Коэну вопросы об американском инвесторе Имааде Зубери. Он, по словам источников издания, предоставил инаугурационному комитету Трампа $900 тыс., а также пытался нанять Коэна в качестве консультанта за $100 тыс. Коэн якобы не согласился на это предложение и не получил данную сумму.