Гуаидо рассказал, кто помог ему попасть в Колумбию

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Ранее сообщалось, что Гуаидо неожиданно прилетел в колумбийскую Кукуту, где проходил концерт в поддержку гуманитарной помощи для Венесуэлы, на вертолете. Там он встретился с несколькими президентами латиноамериканских стран. При этом выезд из Венесуэлы ему запрещен с января.

«Все задаются вопросом, как мы приехали… Мы здесь, потому что вооруженные силы тоже приняли участие в этом процессе. Мы приехали в Колумбию в поисках помощи. Это не значит подать милостыню, а понять, что есть кризис», — приводит портал 800 Noticias заявление Гуаидо журналистам в Кукуте.

Как заявил на той же пресс-конференции генсек ОАГ Луис Альмагро, в субботу гуманитарная помощь, собранная в Колумбии, должна пересечь границу Венесуэлы.

«Мы говорим узурпатору (Николасу Мадуро — ред.), чтобы он не был трусом и не атаковал безоружных людей и добровольцев», — сказал Альмагро.

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По его словам, ОАГ и регион в целом будет поддерживать действия, которые предпримет Гуаидо. «Президент Гуаидо имеет поддержку народа, стран континента, всех, кто верит в демократию», — сказал Альмагро.

Глава Чили Себастьян Пиньера выразил надежду, что в субботу военные Венесуэлы не будут препятствовать доставке помощи. «Я надеюсь, что завтра Господь просветит венесуэльские вооруженные силы и укажет путь президенту Гуаидо. Вы меняете венесуэльскую историю эти 30 дней», — сказал Пиньера.

Президент Колумбии Иван Дуке заметил, что Гуаидо прибыл в его страну как легитимный президент Венесуэлы. «Мы демонстрируем, что находимся на верной стороне истории, весь регион находится на стороне Венесуэлы», — сказал Дуке.