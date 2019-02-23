Гуаидо рассказал, кто помог ему попасть в Колумбию
МЕХИКО, 23 фев — РИА Новости. Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, заявил, что попасть в Колумбию в пятницу ему помогли венесуэльские военные.
МЕХИКО, 23 фев — РИА Новости. Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, заявил, что попасть в Колумбию в пятницу ему помогли венесуэльские военные.
Ранее сообщалось, что Гуаидо неожиданно прилетел в колумбийскую Кукуту, где проходил концерт в поддержку гуманитарной помощи для Венесуэлы, на вертолете. Там он встретился с несколькими президентами латиноамериканских стран. При этом выезд из Венесуэлы ему запрещен с января.
«Все задаются вопросом, как мы приехали… Мы здесь, потому что вооруженные силы тоже приняли участие в этом процессе. Мы приехали в Колумбию в поисках помощи. Это не значит подать милостыню, а понять, что есть кризис», — приводит портал 800 Noticias заявление Гуаидо журналистам в Кукуте.
«Мы говорим узурпатору (Николасу Мадуро — ред.), чтобы он не был трусом и не атаковал безоружных людей и добровольцев», — сказал Альмагро.
По его словам, ОАГ и регион в целом будет поддерживать действия, которые предпримет Гуаидо. «Президент Гуаидо имеет поддержку народа, стран континента, всех, кто верит в демократию», — сказал Альмагро.
Глава Чили Себастьян Пиньера выразил надежду, что в субботу военные Венесуэлы не будут препятствовать доставке помощи. «Я надеюсь, что завтра Господь просветит венесуэльские вооруженные силы и укажет путь президенту Гуаидо. Вы меняете венесуэльскую историю эти 30 дней», — сказал Пиньера.
Президент Колумбии Иван Дуке заметил, что Гуаидо прибыл в его страну как легитимный президент Венесуэлы. «Мы демонстрируем, что находимся на верной стороне истории, весь регион находится на стороне Венесуэлы», — сказал Дуке.
На 23 февраля намечено начало поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. При этом правительство президента Мадуро категорически не согласно допускать ее в страну.