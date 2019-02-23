Президент Судана объявил о введении в стране чрезвычайного положения на год
Президент Судана Омар
Президент Судана Омар
Телекомпания
Признавая массовые протесты, которые продолжаются в стране с конца декабря, президент сказал, что «требования нашего народа об улучшении условий жизни являются законными». Изначально протесты в стране были спровоцированы ростом цен на хлеб и бензин, но позже люди стали требовать отставки президента, который находится у власти уже третье десятилетие.
Ранее этим днем директор Службы национальной безопасности и разведки страны Салах Абдалла Салех сообщил, что
Срок полномочий суданского лидера заканчивается в 2020 году, и он неоднократно обещал не баллотироваться вновь на пост президента. При этом без внесения изменений в конституцию страны он не может баллотироваться на третий срок.
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