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03:54 (мск), источник: RTVi

Президент Судана объявил о введении в стране чрезвычайного положения на год

Президент Судана Омар аль-Башир объявил о введении в стране чрезвычайного положения на год. Об этом 22 февраля сообщила служба новостей Afrcianews.

Источник: AFP 2019

Аль-Башир объявил об этом во в обращении к народу с трибуны перед президентским дворцом. Он сказал, что такие меры необходимы для стабилизации обстановки в стране и проведения экономических реформ, которые позволят вывести страну из кризиса.

Телекомпания Аль-Джазира сообщила, что президент распуcтил кабинет и местные органы власти по всей стране. В своем обращении он также призвал парламент Судана отложить рассмотрение конституционных поправок, которые позволят ему баллотироваться на новый срок на президентских выборах в 2020 году.

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Признавая массовые протесты, которые продолжаются в стране с конца декабря, президент сказал, что «требования нашего народа об улучшении условий жизни являются законными». Изначально протесты в стране были спровоцированы ростом цен на хлеб и бензин, но позже люди стали требовать отставки президента, который находится у власти уже третье десятилетие.

Ранее этим днем директор Службы национальной безопасности и разведки страны Салах Абдалла Салех сообщил, что аль-Башир покидает пост главы правящей партии «Национальный конгресс», а также не будет выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок.

При этом он остается на посту президента страны «на переходный период»..

Срок полномочий суданского лидера заканчивается в 2020 году, и он неоднократно обещал не баллотироваться вновь на пост президента. При этом без внесения изменений в конституцию страны он не может баллотироваться на третий срок.

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