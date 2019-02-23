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06:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко пожаловался на отказ Путина разговаривать по телефону

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на то, что российский коллега Владимир Путин отказался разговаривать с ним по телефону. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News

Источник: Reuters

По словам Порошенко, он звонил Путину сразу после происшествия в Керченском проливе в ноябре 2018-го.

Последняя попытка до него дозвониться была в день агрессии против моих судов. Я хотел спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего сказать.
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В начале декабря Путин заявил, что игнорирует телефонные звонки от Порошенко, поскольку не желает участвовать в его избирательной кампании. «Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — подчеркнул глава государства.

Украинский президент говорил, что, столкнувшись с игнорированием с российской стороны, попросил посодействовать в организации переговоров канцлера Германии Ангелу Меркель. Контакт с Москвой потребовался Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе, где ФСБ при участии военных 25 ноября задержала три корабля ВМС Украины, на которых находились 24 моряка, из-за нарушения российской государственной границы. Путин, впервые комментируя события в проливе, назвал их провокацией украинских властей и, возможно, самого Порошенко, президентские полномочия которого истекают в марте 2019 года.

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