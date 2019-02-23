Порошенко пожаловался на отказ Путина разговаривать по телефону

Последняя попытка до него дозвониться была в день агрессии против моих судов. Я хотел спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего сказать.

В начале декабря Путин заявил, что игнорирует телефонные звонки от Порошенко, поскольку не желает участвовать в его избирательной кампании. «Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — подчеркнул глава государства.