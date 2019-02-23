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07:48 (мск), источник: РИА Новости

В бундестаге усомнились в безопасном будущем Европы без России

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Депутат парламента Германии Юрген Триттин в статье для Frankfurter Rundschau заявил, что мир стоит на пороге ядерной гонки вооружений, но ее можно избежать, если налаживать отношения с Россией.

Источник: РИА Новости

Он отметил, что европейские страны неправильно реагируют на угрозу новой гонки вооружений, и пытаются во всем обвинять Россию.

«Указывать только на Россию, как это делает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, не поможет. Увеличение же военных расходов в два раза, как обещала в Мюнхене Меркель при поддержке министра финансов ФРГ Олафа Шольца, скорее подстегнет гонку вооружений», — пишет Триттин.

Кроме того, он подчеркнул, что США продолжают разрушать мировые соглашения, и после выхода из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и соглашения с ЮНЕСКО, Соединенные Штаты отказываются от ДРСМД, подвергая мир еще большей опасности.

«Действиям нынешней администрации США свойственны хаотичная деструктивность Дональда Трампа и неоконсервативная агрессия Пенса и Болтона. Это токсичная смесь, и она представляет угрозу для безопасности Европы», — добавляет немецкий депутат.

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Таким образом, считает Триттин, Европа должна предложить свой вариант решения проблемы с помощью углубления взаимоотношения с Россией, а также посредством отказа от размещения ПРО США.

«Безопасность в Европе возможна только с Россией. Североатлантический альянс должен не только предложить убрать свое тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО, если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению. Это была бы сделка, основанная на взаимных интересах: Европа снижает ядерную угрозу для своей безопасности, а Российская Федерация — угрозу для своей экономики», — констатировал депутат.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон второго февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Как отметил госсекретарь Майк Помпео, «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», документ будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин второго февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения Москвы по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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