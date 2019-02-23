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07:20 (мск), источник: ТАСС

США осудили применение венесуэльскими военными силы на границе с Бразилией

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/ — В Белом доме убеждены в том, что эти действия не останутся безнаказанными.

Источник: AP 2019

Соединенные Штаты осуждают применение венесуэльскими военными силы против гражданских лиц на границе с Бразилией и убеждены в том, что эти действия не останутся безнаказанными. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Белого дома.

«США решительно осуждают применение венесуэльскими военными силы против безоружных гражданских лиц и ни в чем не повинных волонтеров на границе Венесуэлы с Бразилией. Согласно сообщениям в СМИ, военные убили двух представителей коренных народов и ранили множество других людей, пытавшихся держать границу открытой для гуманитарной помощи», — отмечается в сообщении. «Вопиющее нарушение прав человека со стороны Мадуро и тех, кто выполняет его приказы, не останется безнаказанным», — утверждает Белый дом.

Соединенные Штаты решительно требуют от венесуэльских военных выполнять свои конституционные обязанности по защите граждан Венесуэлы. Венесуэльские военные должны позволить мирно впустить гуманитарную помощь в страну. Весь мир смотрит.
пресс-служба Белого дома
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Ранее депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Америко де Грациа сообщил в Twitter, что группа индейцев народности пемон в пятницу захватила генерала Национальной гвардии Венесуэлы Хосе Мигеля Монтойю недалеко от границы с Бразилией после того, как в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. По его данным, в общей сложности два человека погибли, 14 были ранены.

В четверг вечером президент Венесуэлы Николас Мадуро полностью закрыл сухопутную границу с Бразилией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить с территории этой страны гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

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