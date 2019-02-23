МВД Украины подозревает штаб Порошенко в подкупе избирателей за счет госбюджета

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«У нас есть несколько дел, которыми мы занимаемся по заявлению [Юлии] Тимошенко, они касаются “сеток” [технологии подкупа избирателей] Порошенко», — рассказал министр в интервью изданию «Зеркало недели». Он впервые заявил, что подкуп ведется за счет госбюджета. Всего на эти цели, по его словам, выделяется 1,5 млрд гривен (более $55 млн).

Аваков отметил, что планируемый охват избирателей — от 700 тыс. до 6 млн. «Только “сетка” агитаторов — 200 тыс. человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом и 1 тыс. гривен — премия, если кандидат выиграет», — сказал министр, добавив, что по всем этим фактам открываются производства.

«Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков», — предупредил Аваков.

«Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 млрд гривен. И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств <…> В подобной схеме средства привлекаются из госбюджета», — отметил министр.

Массовая фальсификация выборов

Ранее украинское издание «Страна» раскрыло схему массового подкупа избирателей штабом Порошенко. Журналисты издания провели собственное расследование, поговорив с представителями штаба Порошенко и чиновниками из областных госадминистраций.

По мнению журналистов, впервые в истории Украины фальсификация выборов — «сетка» — накроет почти всю страну.

«Согласно оценкам предвыборного штаба Порошенко, данная схема позволит президенту получить дополнительные 7−10% голосов избирателей из расчета, что явка на выборах составит 60%. В свою очередь, это позволит Порошенко попасть во второй тур. “Сетка” будет создаваться за счет госбюджета, то есть на деньги налогоплательщиков», — пишет издание.

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Куратором проекта, по данным журналистов, является депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко, который в избирательном штабе отвечает за «организационно-массовое направление». «Наиболее крупные “сетки” выстраиваются в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях. То есть это, в том числе, области юго-востока, где реальный рейтинг президента крайне низкий», — отмечает издание.

По словам Авакова, Березенко фигурирует в уголовных процессах о нарушениях избирательного законодательства. «[Березенко] называют организатором схем. Он — народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту — да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко», — сказал министр.

Предвыборные рейтинги

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства — 44.

По данным последних опросов, шоумен Владимир Зеленский остается лидером в рейтинге кандидатов. За него готовы проголосовать 17,5% избирателей, а среди тех, кто определился с выбором, — 19%. Действующий президент Петр Порошенко, который еще пару месяцев назад не поднимался выше третьего-четвертого места, неожиданно почти сравнялся с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. У него 13,1% и 16,8% голосов поддержки, у Тимошенко 11,5% и 13,8% соответственно.