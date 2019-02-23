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15:28 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко поздравил украинцев с «забытым» 23 февраля

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с тем, что они забыли про День защитника Отечества. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Источник: РИА Новости

По его словам, отмена празднования 23 февраля помогает формировать «новую Украину».

«Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо», — отметил он.

В 2014 году Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества.

Вместо него он учредил новый праздник — День защитника Украины, который отмечается ежегодно 14 октября.

Не празднуют на Украине и День Победы. С 2015 года в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения. Таким образом Киев фактически приобщился к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

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