Трое венесуэльских гвардейцев сбежали в Колумбию на бронемашинах

Побег произошел по международному мостовому переходу имени Симона Боливара. В колумбийской Кукуте военные сдались местным властям.
Как сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, мостовые переходы в Кукуту в субботу закрыты. Ранее была закрыта сухопутная граница с Бразилией и морская — с Малыми Антильскими островами. На субботу оппозиция наметила начало доставки в страну гуманитарной помощи.
В субботу, 23 февраля, оппозиция обещала начало доставки гумпомощи в Венесуэлу, причем правительство Мадуро категорически не намерено ее принимать. Президент объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией.
Спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.