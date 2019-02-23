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16:05 (мск), источник: РИА Новости

Трое венесуэльских гвардейцев сбежали в Колумбию на бронемашинах

МЕХИКО, 23 фев — РИА Новости. Три бойца национальной боливарианской гвардии Венесуэлы в субботу рано утром сбежали в Колумбию на двух бронемашинах, прорвав установленные властями кордоны на границе, сообщает VPI TV.

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Побег произошел по международному мостовому переходу имени Симона Боливара. В колумбийской Кукуте военные сдались местным властям.

Как сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, мостовые переходы в Кукуту в субботу закрыты. Ранее была закрыта сухопутная граница с Бразилией и морская — с Малыми Антильскими островами. На субботу оппозиция наметила начало доставки в страну гуманитарной помощи.

В субботу, 23 февраля, оппозиция обещала начало доставки гумпомощи в Венесуэлу, причем правительство Мадуро категорически не намерено ее принимать. Президент объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией.

Спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Венесуэла перекрыла границы, чтобы не пустить гумпомощь из США
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
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