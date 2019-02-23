ЕС не приемлет язык силы в мировой политике, заявила Могерини

«Слишком много лидеров сегодня говорят исключительно языком политики силы и конфронтации. Международное право и многосторонние соглашения все более и более воспринимаются сильными (игроками) как препятствие, а не как гарантии для всех. Этот подход идет вразрез со всем тем, что мы, европейцы, построили, что защищали и что принесло пользу. Это “закон джунглей”, когда правда за сильным, а решения принимаются большими державами за всех других», — сказала она, выступая в Гамбурге на церемонии в память о канцлере ФРГ Гельмуте Шмидте.