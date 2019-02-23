ЕС не приемлет язык силы в мировой политике, заявила Могерини
БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Язык силы в мировой политике для Евросоюза является неприемлемым, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Язык силы в мировой политике для Евросоюза является неприемлемым, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
«Слишком много лидеров сегодня говорят исключительно языком политики силы и конфронтации. Международное право и многосторонние соглашения все более и более воспринимаются сильными (игроками) как препятствие, а не как гарантии для всех. Этот подход идет вразрез со всем тем, что мы, европейцы, построили, что защищали и что принесло пользу. Это “закон джунглей”, когда правда за сильным, а решения принимаются большими державами за всех других», — сказала она, выступая в Гамбурге на церемонии в память о канцлере ФРГ Гельмуте Шмидте.
По словам Могерини, такой поход «неминуемо ведет к нестабильности и конфронтации». «Если правила не имеют значения и международные соглашения могут игнорироваться, конфликты становятся неминуемыми», — предупредила она.
Могерини сообщила, что в условиях сегодняшних вызовов безопасности «трое из четырех граждан ЕС поддерживают европейскую интеграцию в области обороны», что является рекордным показателем.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагал создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. Могерини со своей стороны заявляла, что ЕС не занимается строительством «европейской армии» и не собирается конкурировать с НАТО.
В одобренном в декабре лидерами стран ЕС заключении саммита говорилось, что собственные инициативы ЕС в сфере обороны укрепляют стратегическую автономию союза, но в дополнение к деятельности НАТО.