Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Черная кошка стала белой. Это возможно? Да!
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Зейналова опубликовала трогательное видео с 9-месячной дочкой
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться
Что находится в квартире под крышей в центре Москвы: фото
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
«Жаль мальчика»: в сети сочувствуют 6-летнему Саше Плющенко
Лолите предлагали отказаться от дочери в роддоме
Врач посоветовал дарить мужчинам секс вместо носков
5 врачей, в которых чаще всего влюбляются пациенты
Азербайджанка хотела за девственность 7 млн, а получила 223
Актриса Егорычева скончалась не дожив до 38 - СМИ
Надежду Бабкину раскритиковали за «наряд учительницы»
Елена Захарова показала, как носить леопардовую шубу
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
10Прощание с Децлом
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
17:36 (мск), источник: РИА Новости

ЕС не приемлет язык силы в мировой политике, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Язык силы в мировой политике для Евросоюза является неприемлемым, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Источник: AP 2019

«Слишком много лидеров сегодня говорят исключительно языком политики силы и конфронтации. Международное право и многосторонние соглашения все более и более воспринимаются сильными (игроками) как препятствие, а не как гарантии для всех. Этот подход идет вразрез со всем тем, что мы, европейцы, построили, что защищали и что принесло пользу. Это “закон джунглей”, когда правда за сильным, а решения принимаются большими державами за всех других», — сказала она, выступая в Гамбурге на церемонии в память о канцлере ФРГ Гельмуте Шмидте.

Видео
Мюнхен: краткость Лаврова, сопротивление Меркель и «нитки» Порошенко

По словам Могерини, такой поход «неминуемо ведет к нестабильности и конфронтации». «Если правила не имеют значения и международные соглашения могут игнорироваться, конфликты становятся неминуемыми», — предупредила она.

Могерини сообщила, что в условиях сегодняшних вызовов безопасности «трое из четырех граждан ЕС поддерживают европейскую интеграцию в области обороны», что является рекордным показателем.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагал создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. Могерини со своей стороны заявляла, что ЕС не занимается строительством «европейской армии» и не собирается конкурировать с НАТО.

В одобренном в декабре лидерами стран ЕС заключении саммита говорилось, что собственные инициативы ЕС в сфере обороны укрепляют стратегическую автономию союза, но в дополнение к деятельности НАТО.

Единая армия ЕС: Франция может сорвать джекпот
Во время загрузки произошла ошибка.
19 ноября 2018© Ньюстюб
 В России ответили на угрозы Климкина расторгнуть договор по Азову
Дать Маха. Послание Путина довело кое-кого до 'поросячьего визга'
Трое венесуэльских гвардейцев сбежали в Колумбию на бронемашинах
Порошенко поздравил украинцев с «забытым» 23 февраля
Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в 2018 году
Житель Нидерландов создал облака в помещениях (фото)
Уоррен Баффетт потерял за день более $4 млрд
Спасенная в Эстонии собака оказалась молодым волком (фото)
Спорт
Обидно. Как Большунов упустил золото чемпионата мира по лыжам Александру Большунову на финише скиатлона не хватило мгновения
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новый кроссовер за 1,5 млн рублей: 184 л.с. и полный привод Поклонникам китайских автомобилей удалось узнать, сколько будет стоить турбоверсия кроссовера Geely Atlas
Кино
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться В отличие от своих знаменитых коллег, не первый год почивающих на лаврах, эти многообещающие и дерзкие ребята только пробиваются на российский киноолимп. И оттого наблюдать за ними крайне интересно. Рассказываем, почему стоит обратить на них внимание.
Недвижимость
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Инструкция для миллениала: как оплатить ЖКХ
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил
Дети
«Жаль мальчика»: в сети сочувствуют 6-летнему Саше Плющенко Поклонники уверены, что звездные родители лишают ребенка детства
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь