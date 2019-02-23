Протестующие сосредотачиваются вокруг военного аэропорта в Каракасе
КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Сторонники венесуэльской оппозиции стекаются к военному аэропорту в районе
КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Сторонники венесуэльской оппозиции стекаются к военному аэропорту в районе
Точное число протестующих определить сложно
Быстрое увеличение численности протестующих происходит за счет того, что сторонники оппозиции перемещаются от площади Альтамира к аэропорту.
Оппозиционеры скандируют оскорбления в адрес власти, призывы к военным переходить на их сторону, однако пока обстановка остается в целом спокойной, столкновений не наблюдается.