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20:08 (мск), источник: ТАСС

Протестующие сосредотачиваются вокруг военного аэропорта в Каракасе

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Сторонники венесуэльской оппозиции стекаются к военному аэропорту в районе Ла-Карлотта в Каракасе, по оценке корреспондента ТАСС здесь собрались уже десятки тысяч человек.

Источник: AFP 2019

Точное число протестующих определить сложно из-за того, что они рассредотачиваются вокруг аэропорта. По оценкам корреспондента ТАСС, речь может идти не менее чем о 50 тыс. человек, возможно, их уже значительно больше.

Быстрое увеличение численности протестующих происходит за счет того, что сторонники оппозиции перемещаются от площади Альтамира к аэропорту.

Оппозиционеры скандируют оскорбления в адрес власти, призывы к военным переходить на их сторону, однако пока обстановка остается в целом спокойной, столкновений не наблюдается.

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14:57 (мск)© Ньюстюб
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