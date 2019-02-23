Мадуро на митинге сторонников заявил, что госпереворот в Венесуэле провалился

Источник: AFP 2019

Президент Венесуэлы Николас Мадуро появился на митинге своих сторонников, который проходит в субботу в Каракасе. Трансляция мероприятия ведется на странице главы государства в Twitter.

Акция, организованная проправительственными силами, проходит на фоне протестов оппозиции, которая добивается доставки гуманитарной помощи из соседних Колумбии и Бразилии. В субботу в нескольких регионах Венесуэлы были зафиксированы столкновения противников Мадуро с военными и правоохранительными органами.

«Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась. Чего вы добились за эти 30 дней дестабилизации? Ничего!» — обратился Мадуро к оппозиции на митинге. Лидер Венесуэлы также добавил, что правительства США и Колумбии «устроили шоу на границе». «Кому хоть раз помог [президент США] Дональд Трамп? Никому!» — подчеркнул Мадуро.

Я управляю и продолжу управлять нашей родиной на основе конституции ради блага трудового народа. В этом состоит мое обязательство.

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По словам Мадуро, его жизнь «полностью посвящена защите родины». «Я готов отдать за нее жизнь», — сказал он.