Мадуро на митинге сторонников заявил, что госпереворот в Венесуэле провалился
КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/ — Венесуэльский лидер добавил, что продолжит управлять республикой «на основе конституции ради блага трудового народа».
КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/ — Венесуэльский лидер добавил, что продолжит управлять республикой «на основе конституции ради блага трудового народа».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро появился на митинге своих сторонников, который проходит в субботу в Каракасе. Трансляция мероприятия ведется на странице главы государства в Twitter.
Акция, организованная проправительственными силами, проходит на фоне протестов оппозиции, которая добивается доставки гуманитарной помощи из соседних Колумбии и Бразилии. В субботу в нескольких регионах Венесуэлы были зафиксированы столкновения противников Мадуро с военными и правоохранительными органами.
«Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась. Чего вы добились за эти 30 дней дестабилизации? Ничего!» — обратился Мадуро к оппозиции на митинге. Лидер Венесуэлы также добавил, что правительства США и Колумбии «устроили шоу на границе». «Кому хоть раз помог [президент США] Дональд Трамп? Никому!» — подчеркнул Мадуро.
Я управляю и продолжу управлять нашей родиной на основе конституции ради блага трудового народа. В этом состоит мое обязательство.
По словам Мадуро, его жизнь «полностью посвящена защите родины». «Я готов отдать за нее жизнь», — сказал он.
В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу