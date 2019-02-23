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22:11 (мск), источник: ТАСС

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/ — Президент Николас Мадуро дал колумбийским дипломатическим представителям 24 часа на то, чтобы покинуть республику.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией.

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«Я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с правительством Колумбии. Я даю вашим дипломатическим представителям 24 часа на то, чтобы покинуть страну!» — сообщил он во время митинга в Каракасе, трансляция которого ведется на странице главы государства в Twitter.

Президент отметил, что его администрация «была очень терпелива по отношению к Колумбии». «Но мы не можем больше смотреть, как Колумбия готовит нападение на Венесуэлу», — подчеркнул он. В пятницу власти Венесуэлы решили временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией. Они ведут в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев.

Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи «плохим и дешевым шоу олигархии» и призвал сограждан отказаться от нее.
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