СМИ: на границе Колумбии и Венесуэлы сожгли грузовик с гумпомощью
КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/ — По информации телеканала VPI, в результате происшествия пострадали не менее 10 человек.
КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/ — По информации телеканала VPI, в результате происшествия пострадали не менее 10 человек.
Грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы был сожжен в субботу на границе Боливарианской Республики с Колумбией. Об этом сообщил частный венесуэльский телеканал VPI.
По его данным, в результате происшествия пострадали не менее 10 человек, находившихся рядом с грузовиком. Пока не сообщается, кто именно поджег машину.
Гуайдо неоднократно заявлял, что в Венесуэлу 23 февраля