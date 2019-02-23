СМИ: на границе Колумбии и Венесуэлы сожгли грузовик с гумпомощью

Источник: AFP 2019

Грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы был сожжен в субботу на границе Боливарианской Республики с Колумбией. Об этом сообщил частный венесуэльский телеканал VPI.

По его данным, в результате происшествия пострадали не менее 10 человек, находившихся рядом с грузовиком. Пока не сообщается, кто именно поджег машину.

Ранее в субботу лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что несколько грузовых автомобилей с гуманитарной помощью пересекли границу Колумбии и Венесуэлы.