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22:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: на границе Колумбии и Венесуэлы сожгли грузовик с гумпомощью

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/ — По информации телеканала VPI, в результате происшествия пострадали не менее 10 человек.

Источник: AFP 2019

Грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы был сожжен в субботу на границе Боливарианской Республики с Колумбией. Об этом сообщил частный венесуэльский телеканал VPI.

По его данным, в результате происшествия пострадали не менее 10 человек, находившихся рядом с грузовиком. Пока не сообщается, кто именно поджег машину.

Ранее в субботу лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что несколько грузовых автомобилей с гуманитарной помощью пересекли границу Колумбии и Венесуэлы.

Гуайдо неоднократно заявлял, что в Венесуэлу 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу «дешевым шоу олигархии». В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.

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