Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин рассказал про масштабные потери в Донбассе
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Антропоморфная матка шокировала зрителей программы Малышевой
Завершилась эпоха: ушла из жизни великая актриса
Что находится в квартире под крышей в центре Москвы: фото
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
«Жаль мальчика»: в сети сочувствуют 6-летнему Саше Плющенко
5-летняя дочь Галкина и Пугачевой умилила сеть
Предал Коломойского: Зеленский не вернет миллиардеру банк
Убийцу группы Дятлова нашли спустя 60 лет
Азербайджанка хотела за девственность 7 млн, а получила 223
Актриса Егорычева скончалась не дожив до 38 - СМИ
Нововведения, которые коснутся счетчиков на воду
Умер Вячеслав Овчинников
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
22Война без победы
12Самые красивые пейзажные фото года
10:09 (мск), источник: ТАСС

WP: беспилотник «Калашникова» может изменить мир, как АК-47

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Эксперт по международным отношениям Николас Гроссман заявил изданию, что покупатели «Куб-БЛА» будут иметь возможность «управлять бомбой с высокой степенью точности».

Новый малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат (микро-БЛА) «Куб-БЛА» российского концерна «Калашников» может привести к таким же радикальным изменениям, как и появление автомата АК-47 в прошлом веке. Такое мнение выражено в опубликованной в субботу статье на сайте газеты The Washington Post.

«Российская компания, подарившая миру знаменитый автомат АК-47, представила ударный беспилотник, который может аналогичным образом произвести переворот в деле ведения боевых действий, сделав доступными и недорогостоящими современные технологии применения боевых беспилотных летательных аппаратов», — отмечает газета.

Она подчеркивает, что БЛА может «изменить характер войны», «изменить мир», как и в прошлом веке «его старший двоюродный брат АК-47, широко известный, как просто «Калашников».

Издание отмечает, что российский автомат «остается мощным орудием и по сей день». «Пентагон покупает уже бывшие в использовании автоматы Калашникова для своих союзников в Сирии и Афганистане, но не предоставляет им более дорогое оружие американского производства», — говорится в статье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Газета подчеркивает, что беспилотник «Куб-БЛА» «также будет прост в использовании, эффективен и дешев, как утверждают его производители, и столь же революционен». The Washington Post приводит слова профессора, занимающегося вопросами международных отношений в университете штата Иллинойс, Николаса Гроссмана.

Он считает, что покупатели беспилотника будут иметь возможность «управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб американских ВС».

Профессор считает создание российского БЛА «демократизацией умных бомб». «Это означает более широкое распространение умных бомб. Это сократило бы разрыв между самыми передовыми и менее крупными бомбами», — пояснил он.

Читайте также
Концерн «Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник

Один из представителей концерна рассказал изданию, что новый аппарат будет «очень дешевым» в отличие от американских и израильских ударных беспилотников. Однако он отказался называть его стоимость, отметив лишь, что целевым рынком станут «меньшие по численности армии» по всему миру. При этом, как отмечает издание, возможность использования боевиками ударных БЛА для совершения терактов является одной из серьезнейших проблем, связанных с распространением данной технологии.

О беспилотнике

На международной выставке вооружений IDEX 2019 концерн «Калашников» представил малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат (микро-БЛА) «Куб-БЛА». Согласно презентации, скорость полета микро-БЛА может достигать 80−130 км/ч. При этом продолжительность работы составляет 30 минут, максимальная полезная нагрузка — 3 кг, габариты 1210×950х165 мм.

После запуска беспилотник может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атакует ее из верхней полусферы, имея возможность пикирования на цель по вертикальной траектории. Это позволяет, например, поражать танки на поле боя со стороны верхней полусферы, пробивая башню, которая в верхней части имеет минимальную броню.

Обычные комплексы ПВО испытают большие трудности при попытке противодействия новому высокоточному беспилотнику концерна, ранее сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Он добавил, что этот комплекс — шаг к абсолютно новому ведению боевых действий.

 "Мы вас на войну не посылали. Вы воевали за другое государство"
Аналогов нет: в России создали оружие будущего
На границе с Венесуэлой пострадали более 300 человек
В России изменились правила посадки в самолет
Обрушившийся из-за взрыва дом в Магнитогорске загорелся
Алексей Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
Боксер вошел в клинч и поцеловал соперника
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Спорт
Месси — бог. Забил «Севилье» три, первый — просто космос «Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 4:2
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новый кроссовер за 1,5 млн рублей: 184 л.с. и полный привод Поклонникам китайских автомобилей удалось узнать, сколько будет стоить турбоверсия кроссовера Geely Atlas
Кино
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться В отличие от своих знаменитых коллег, не первый год почивающих на лаврах, эти многообещающие и дерзкие ребята только пробиваются на российский киноолимп. И оттого наблюдать за ними крайне интересно. Рассказываем, почему стоит обратить на них внимание.
Недвижимость
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Инструкция для миллениала: как оплатить ЖКХ
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил
Дети
«Жаль мальчика»: в сети сочувствуют 6-летнему Саше Плющенко Поклонники уверены, что звездные родители лишают ребенка детства
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь