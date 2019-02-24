WP: беспилотник «Калашникова» может изменить мир, как АК-47

Новый малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат (микро-БЛА) «Куб-БЛА» российского концерна «Калашников» может привести к таким же радикальным изменениям, как и появление автомата АК-47 в прошлом веке. Такое мнение выражено в опубликованной в субботу статье на сайте газеты The Washington Post.

«Российская компания, подарившая миру знаменитый автомат АК-47, представила ударный беспилотник, который может аналогичным образом произвести переворот в деле ведения боевых действий, сделав доступными и недорогостоящими современные технологии применения боевых беспилотных летательных аппаратов», — отмечает газета.

Она подчеркивает, что БЛА может «изменить характер войны», «изменить мир», как и в прошлом веке «его старший двоюродный брат АК-47, широко известный, как просто «Калашников».

Издание отмечает, что российский автомат «остается мощным орудием и по сей день». «Пентагон покупает уже бывшие в использовании автоматы Калашникова для своих союзников в Сирии и Афганистане, но не предоставляет им более дорогое оружие американского производства», — говорится в статье.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bt_SsNzh5MN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bt_SsNzh5MN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bt_SsNzh5MN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Концерн Калашников (@concernkalashnikov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-17T16:04:27+00:00">17 Фев 2019 в 8:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Газета подчеркивает, что беспилотник «Куб-БЛА» «также будет прост в использовании, эффективен и дешев, как утверждают его производители, и столь же революционен». The Washington Post приводит слова профессора, занимающегося вопросами международных отношений в университете штата Иллинойс, Николаса Гроссмана.

Он считает, что покупатели беспилотника будут иметь возможность «управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб американских ВС».

Профессор считает создание российского БЛА «демократизацией умных бомб». «Это означает более широкое распространение умных бомб. Это сократило бы разрыв между самыми передовыми и менее крупными бомбами», — пояснил он.

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Один из представителей концерна рассказал изданию, что новый аппарат будет «очень дешевым» в отличие от американских и израильских ударных беспилотников. Однако он отказался называть его стоимость, отметив лишь, что целевым рынком станут «меньшие по численности армии» по всему миру. При этом, как отмечает издание, возможность использования боевиками ударных БЛА для совершения терактов является одной из серьезнейших проблем, связанных с распространением данной технологии.

О беспилотнике

На международной выставке вооружений IDEX 2019 концерн «Калашников» представил малоразмерный ударный беспилотный летательный аппарат (микро-БЛА) «Куб-БЛА». Согласно презентации, скорость полета микро-БЛА может достигать 80−130 км/ч. При этом продолжительность работы составляет 30 минут, максимальная полезная нагрузка — 3 кг, габариты 1210×950х165 мм.

После запуска беспилотник может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атакует ее из верхней полусферы, имея возможность пикирования на цель по вертикальной траектории. Это позволяет, например, поражать танки на поле боя со стороны верхней полусферы, пробивая башню, которая в верхней части имеет минимальную броню.