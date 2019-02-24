Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Источник: AFP 2019

«Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд», — отмечается в указе.

Принцесса Рима является дочерью принца Бандара, который был главой саудовской дипмиссии в Вашингтоне в течение 22 лет — с 1983 по 2005 годы. Она получила высшее образование в США в сфере сохранения исторического наследия.

В 2014 году принцесса вошла в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире по версии журнала Forbes.

До назначения на должность посла в США она занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта.