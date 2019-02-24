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06:53 (мск), источник: РИА Новости

Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

ДОХА, 24 фев — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, говорится в указе короля, переданном Саудовским агентством новостей SPA.

Источник: AFP 2019

«Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд», — отмечается в указе.

Принцесса Рима является дочерью принца Бандара, который был главой саудовской дипмиссии в Вашингтоне в течение 22 лет — с 1983 по 2005 годы. Она получила высшее образование в США в сфере сохранения исторического наследия.

В 2014 году принцесса вошла в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире по версии журнала Forbes.

До назначения на должность посла в США она занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта.

Ранее король Саудовской Аравии снял с поста посла королевства в США своего сына Халеда бен Салмана и назначил его заместителем министра обороны в ранге министра.

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