Гуайдо призвал мировое сообщество рассмотреть все варианты урегулирования в Венесуэле
КАРАКАС, 24 февраля. /ТАСС/ — Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что «внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения» страны.
КАРАКАС, 24 февраля. /ТАСС/ — Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что «внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения» страны.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в субботу призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть все варианты урегулирования кризисной ситуации в стране.
«Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождения нашей родины, которая борется и продолжит бороться», — написал он в Twitter.
Ранее в субботу противники действующего президента Николаса Мадуро попытались доставить в республику иностранную гуманитарную помощь, несмотря на сопротивление властей. В нескольких регионах Венесуэлы произошли ожесточенные столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии и полиции. К настоящему моменту известно о гибели нескольких человек, счет пострадавших идет на сотни.
Ранее в интервью ТАСС Гуайдо заявил, что оппозиция намерена добиваться ухода Мадуро «не насильственными, а демократическими» методами.
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