Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы

По данным Альмагро, которые опубликованы в Twitter-аккаунте телеканала VPI TV, более 285 человек пострадали на границе с Колумбией. Еще около 50 человек были ранены на границе с Бразилией, передает РИА Новости.

Министерство иностранных дел Колумбии сообщило о таком же числе пострадавших на границе страны с Венесуэлой, передает ТАСС. По данным ведомства, среди пострадавших 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

Сотни людей на границе Венесуэлы потребовали открыть въезд для грузовиков с гуманитарной помощью. Манифестанты попытались убрать баррикады для свободного проезда фур, однако Национальная гвардия Венесуэлы применила против них слезоточивый газ.

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Ранее сообщалось, что грузовики с гуманитарной помощью доехали до границы Венесуэлы со стороны Бразилии, но не смогли пересечь ее. Несколько фур с гуманитарной помощью на границе Венесуэлы и Колумбии сожгли. Позже президент Колумбии Иван Дуке распорядился вернуть в страну грузовики с гуманитарной помощью, которая предназначалась для Венесуэлы.