Колумбия объявила о закрытии части границы с Венесуэлой до 26 февраля

Источник: AFP 2019

«Как последствия беспорядков, которые сегодня произошли на различных контрольных пунктах здесь в департаменте Северный Сантандер, вызванных мирной попыткой доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, господин президент принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты на 24 и 25 февраля», — заявил Крюгер в видеообращении, опубликованном на странице Twitter миграционной службы.

По словам Крюгера, подобные меры предназначены для того, чтобы оценить ущерб, нанесенный властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро инфраструктуре, а также чтобы понять, какие меры необходимо предпринять, чтобы «26 февраля граница могла функционировать в штатном режиме».

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Оппозиция предприняла в субботу попытку доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. На границе с Колумбией были сожжены несколько грузовиков, а на границе с Бразилией, по данным НПО «Уголовный форум», были убиты четыре человека. Генсек Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что в результате столкновений между правоохранительными органами и демонстрантами на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией пострадали 335 человек.