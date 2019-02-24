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08:01 (мск), источник: РИА Новости

Колумбия объявила о закрытии части границы с Венесуэлой до 26 февраля

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер Сармьенто заявил, что власти страны приняли решение закрыть частично границу с Венесуэлой в департаменте Северный Сантандер после столкновений при попытке ввоза гумпомощи.

Источник: AFP 2019

«Как последствия беспорядков, которые сегодня произошли на различных контрольных пунктах здесь в департаменте Северный Сантандер, вызванных мирной попыткой доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, господин президент принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты на 24 и 25 февраля», — заявил Крюгер в видеообращении, опубликованном на странице Twitter миграционной службы.

По словам Крюгера, подобные меры предназначены для того, чтобы оценить ущерб, нанесенный властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро инфраструктуре, а также чтобы понять, какие меры необходимо предпринять, чтобы «26 февраля граница могла функционировать в штатном режиме».
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Оппозиция предприняла в субботу попытку доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. На границе с Колумбией были сожжены несколько грузовиков, а на границе с Бразилией, по данным НПО «Уголовный форум», были убиты четыре человека. Генсек Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что в результате столкновений между правоохранительными органами и демонстрантами на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией пострадали 335 человек.

Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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