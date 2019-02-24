Сергей Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора России и Японии

«Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран. Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — заявил он (текст интервью приводит МИД РФ).

По словам господина Лаврова, решение о мирном договоре должно поддерживаться гражданами и России, и Японии. «Как было закреплено в российско-японских соглашениях прошлых лет, решение по мирному договору должно быть таким, чтобы оно поддерживалось народами обеих стран. Когда же в Японии термины “северные территории”, “незаконная оккупация” включены не только в школьные учебники, но и во многие правительственные документы, которые лежат в основе деятельности министерств и ведомств, — это как раз работа в противоположном направлении», — сказал министр.