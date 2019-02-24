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09:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Сергей Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора России и Японии

Условия для заключения мирного договора, приемлемого как для Москвы, так и для Токио, отсутствуют, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу «Феникс».

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«Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран. Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — заявил он (текст интервью приводит МИД РФ).

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По словам господина Лаврова, решение о мирном договоре должно поддерживаться гражданами и России, и Японии. «Как было закреплено в российско-японских соглашениях прошлых лет, решение по мирному договору должно быть таким, чтобы оно поддерживалось народами обеих стран. Когда же в Японии термины “северные территории”, “незаконная оккупация” включены не только в школьные учебники, но и во многие правительственные документы, которые лежат в основе деятельности министерств и ведомств, — это как раз работа в противоположном направлении», — сказал министр.

Напомним, как показал февральский опрос ВЦИОМа, практически все жители Курил выступают против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды. По словам социологов, они охватили 7,7 тыс. жителей островов, то есть «две трети от общего числа совершеннолетних жителей» островов. Из них 96% высказались за сохранение территорий в составе РФ. Сахалинская областная дума на внеочередном заседании 19 февраля приняла заявление о «недопустимости территориальных уступок» Японии.

Справка
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

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