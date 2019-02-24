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11:55 (мск), источник: ТАСС

Украина может не пустить певицу Maruv на «Евровидение» из-за гастролей в России

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Комиссия примет решение в течение 48 часов.

Источник: AP 2019

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла двухдневный перерыв для решения вопроса об участии певицы Maruv в песенном конкурсе «Евровидении-2019» в Израиле, несмотря на ее победу в национальном отборе.

Это связано с ее гастролями на территории России.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли ехать исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv», — говорится в комментарии члена правления НОТУ Александра Кольцова, опубликованном в воскресенье на сайте «Общественного ТВ».

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Решение комиссия примет в течение 48 часов, кроме того, певица также в течение суток должна дать свое согласия на условия контракта. При этом Кольцова не уточнила, является ли основным условием для участия в песенном конкурсе от Украины отказ от гастролей в России. «У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения — они должны его принять», — пояснила она.

Накануне в Киеве состоялся финал национального конкурса за путевку на шоу «Евровидение-2019». Помимо Maruv за право представлять Украину боролись группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz. Maruv, которая гастролировала в России, пришлось доказывать, что «Евровидение» — это конкурс песни, а не политики. Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала, которая была членом жюри, также не упустила возможности задать певице Maruv вопрос о принадлежности Крыма.

Ранее некоторые украинские политики уже выражали неудовольствие по поводу того, что в финале национального конкурса оказалась гражданка России Юлия Юрина, представляющая группу Yuko, хотя она и имеет вид на жительство на Украине. При этом она прямо со сцены заявляла, что регулярно посещает РФ с концертами. Резонанс вызвал также отказ участниц группы Anna Maria, родители которых проживают и работают в Крыму, публично называть воссоединение Крыма с Россией «агрессией России».

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в свою очередь назвал песенный конкурс «частью гибридной войны» и призвал артистов гастролирующих в РФ самостоятельно отказаться от участия в «Евровидении».

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