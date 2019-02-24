Россия консультирует представителей США и КНДР перед саммитом в Ханое

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«Мы надеемся на успех и стараемся ему способствовать. Не буду делать из этого секрета: представители США, которые отвечают за подготовку саммита, консультируются с нами. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими северокорейскими друзьями. Искренне желая помочь, высказываем наши рекомендации в отношении того, как можно было бы двигаться к результатам», — рассказал он (текст интервью приводит МИД).

Окончательная договоренность по урегулированию на Корейском полуострове должна будет фиксироваться в многостороннем формате, считает господин Лавров. «Мы заинтересованы в том, чтобы события и дальше развивались по логике российско-китайской «дорожной карты». По деталям той или иной ситуации мы будем готовы консультироваться непосредственно с заинтересованными сторонами. Тем более, что, как мы с китайскими коллегами записали в нашей «дорожной карте», окончательная договоренность должна будет фиксироваться в многостороннем формате.

Потому что проблемы Северо-Восточной Азии требуют согласия с договоренностями всех других участников — Южной Кореи, Китая, России и Японии", — сказал он.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 27—28 февраля . Одним из ее результатов может стать заявление об окончании противостояния двух стран. Для Вашингтона ключевой вопрос — разоружение Пхеньяна, для Северной Кореи — ослабление санкций. Как стало известно «Ъ», Россия, Китай и Южная Корея готовы после завершения саммита направить в Совбез ООН предложение о частичном снятии санкций.