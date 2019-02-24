МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с самолетами над Балтикой

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что истребитель ВКС РФ Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем в связи с обнаружением приближающейся к границе России воздушной цели. Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции.