Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, к этому подтолкнуло получение большого числа жалоб граждан.

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Голикова отметила, что письма начали приходить с начала года на имя президента. В них люди жаловались, что ранее заявленная индексация пенсий почти не отразилась на получаемых ими выплатах.

«Понятно, что у каждого он индивидуальный (пересчет пенсий. — Ред.), но в этот пересчет войдут полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года», — отметила Голикова, которую цитирует РЕН ТВ.

20 февраля Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.