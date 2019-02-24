Ветераны Третьего рейха получают пособия и не платят налоги

Более 2 тыс. человек в мире, в первую очередь в Европе, получают пенсии за сотрудничество с Третьим рейхом во время Второй мировой войны. Это стало открытием и шоком для многих европейцев.

О нацистских пенсионерах первыми заговорили в Бельгии. Член организации Rememberance, объединяющей лиц, пострадавших от нацистов, Алвин де Коник обнаружил, что от 18 до 27 человек в стране получают ежемесячную пенсию от €425 до €1275 за то, что во время Второй мировой войны они вольно или невольно сотрудничали с гитлеровцами.

По словам исследователя, пожизненные выплаты были обещаны и установлены Адольфом Гитлером после завоевания Западной Европы в 1941 году. Десять лет спустя, в 1951 году они были подтверждены законом Западной Германии, который дал возможность получать пенсии всем «жертвам войны» без особого различия того, в каком качестве они в ней участвовали.

Это право могли получить как военные, так и гражданские коллаборационисты, а также те, кого насильно мобилизовали в армию или на трудовую повинность.

С тех пор закон не был отменен в Германии ни на федеральном, ни на земельном уровне. Лишь в 2008 году вышло послабление, позволившее местным властям приостанавливать выплаты.

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Но этой возможностью они почти не пользовались, продолжая платить пенсионные тем, кто сражался в рядах немецкой армии или помогал ей в тылу — вне зависимости от того, в какой стране жили эти люди.

Лишены выплат были лишь те, кто числился в войсках CC или был осужден за военные преступления.

54 человека сейчас получают эти пенсии во Франции, причем, как и в Бельгии, никаких данных об этом налоговые органы не имеют.

Германия отказывается сообщать имена тех, кому назначены выплаты.

Декларировать или не декларировать «наследство Гитлера» — на совести тех, кто получает немецкие деньги.

Агентство France-Presse обратилось за справкой в Министерство труда Германии.

Согласно полученным сведениям, в Европе такие пенсии получают 1532 человека, в том числе 573 в Польше, 184 в Словении, 101 в Австрии, 94 в Чехии, 71 в Хорватии, 54 во Франции, 48 в Венгрии, 34 в Великобритании, столько же в Голландии, 18 в Бельгии.

Есть они и на других континентах — 121 в Канаде, 18 в Бразилии и 8 в Аргентине. Найдены в списках 12 человек из Таиланда, 44 из Австралии, 9 из Южной Африке и 4 из Намибии.

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Во Франции пенсии получали, в частности, французы, отправленные в Германию на трудовой фронт, или призванные в ряды вермахта жители Эльзаса и Лотарингии, объявленные после завоевания немцами. В итоге в списках оказались и коллаборационисты, и люди, от них пострадавшие, и просто немецкие граждане, после войны переселившиеся во Францию.

На новость уже отреагировал глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон: «54 француза получают от правительства Меркель деньги за помощь нацистским оккупантам. Я обращаюсь к председателям парламентских групп, чтобы запретить эту практику, потребовать возвращения выплат и их направления в Фонд Шарля де Голля». Реакция понятная, но весьма запоздавшая. О «гитлеровских пенсиях» говорили давно, но быстро об этом забывали и ни разу не приняли никакого конкретного решения. Понятно, что в 2019 году речь идет не столько о самих участниках событий, которым в лучшем случае под 90 лет, сколько об их наследниках. Но едва ли наследников заставят отвечать за грехи отцов.