Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 служебных собак из разных стран мира
Ученые назвали точную дату конца света
Лера Кудрявцева готовится стать многодетной матерью
Умерла актриса из сериала «Глухарь»
Что находится в квартире под крышей в центре Москвы: фото
Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?Допускаете ли вы ошибки в грамматике и пунктуации?
Женщина родила в роддоме, не дождавшись помощи врачей
2-летний сын Собчак и Виторгана наизусть знает «Мойдодыра»
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться
Главные победители премии «Оскар» за 90 лет: 80 знаковых фото
Азербайджанка хотела за девственность 7 млн, а получила 223
Актриса Егорычева скончалась не дожив до 38 - СМИ
Анастасия Волочкова коротко подстриглась и сделала челку
Сеть возмутило видео о гендерных стереотипах
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов
Xceed — новый «паркетник» марки Kia
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
8Закрытая граница
16Что увидел мир во время суперлуния
23:04 (мск), источник: Известия

Москалькова рассказала о нарушении прав россиян в украинских тюрьмах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова продолжает получать обращения от граждан России, которые содержатся под стражей на Украине и нуждаются в помощи. В настоящий момент в данном списке 69 человек, в основном гражданские активисты и уроженцы Крыма.

Источник: Известия

«У меня уже в работе список из 43 человек. Недавно я получила список еще из 26 человек от одной общественной организации. Эти люди испытывают огромную потребность в улучшении медицинской помощи», — рассказала омбудсмен «Известиям».

Она также отметила, что в России рассчитывают на гуманное отношение к своим гражданам в местах содержания на Украине, и привела в качестве примера медицинское обследование украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, — его провели в гражданских клиниках, а не в медблоке следственного изолятора.

В конце декабря 2018 года стало известно, что всего за прошедший год к Москальковой обратились почти 600 человек, большая часть из них (181 заявление) заключенные на Украине. В основном жалобы касаются условий содержания в изоляторах и тюрьмах, а также вопросов дознания и предварительного следствия, пересмотра приговоров и сроков нахождения под стражей.

Москалькова: обвинения в плохом содержании украинских моряков в СИЗО безосновательны
Во время загрузки произошла ошибка.
15 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
 Поймали в сеты: зачем в ресторанах угощают избранным
Семь с наклоном: немецкий кроссовер и магия больших чисел
МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с самолетами
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Россияне стали чаще перечислять друг другу деньги
Обрушившийся из-за взрыва дом в Магнитогорске загорелся
Посреди леса в Бразилии обнаружили горбатого кита (видео)
Оппозиция обвинила власти в фальсификациях на выборах в Молдавии
Сборная России разгромила немцев в Кубке легенд (фотогалерея)
Спорт
Попов забил роскошный гол и вывел «Ростов» в полуфинал Кубка Российский футбол вернулся
Hi-Tech
Huawei Mate X: представили складной смартфон с самыми маленькими рамками Ответ на Galaxy Fold от Samsung за 2300 евро.
Авто
Новый кроссовер за 1,5 млн рублей: 184 л.с. и полный привод Поклонникам китайских автомобилей удалось узнать, сколько будет стоить турбоверсия кроссовера Geely Atlas
Кино
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться В отличие от своих знаменитых коллег, не первый год почивающих на лаврах, эти многообещающие и дерзкие ребята только пробиваются на российский киноолимп. И оттого наблюдать за ними крайне интересно. Рассказываем, почему стоит обратить на них внимание.
Недвижимость
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Петербурженку выселили из квартиры за долги по коммуналке
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Дети
Лера Кудрявцева готовится стать многодетной матерью Телеведущая мечтает иметь больше детей
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь