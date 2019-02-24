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23:17 (мск), источник: ТАСС

Проевропейская оппозиция обвинила власти в фальсификациях на выборах в парламент Молдавии

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду назвала эти выборы самыми недемократичными в истории страны.

Источник: AP 2019

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Лидеры проевропейской оппозиции Молдавии обвинили власти в фальсификациях на завершившихся парламентских выборах и призвали наблюдателей проследить за подсчетом голосов. Соответствующее заявление на брифинге после закрытия участков в воскресенье сделали лидер Партии действия и солидарности Майя Санду и глава «Платформы «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе.

«Эти выборы, как мы их видели, нельзя назвать свободными и корректными. Это были самые недемократичные выборы в истории страны», — сказала Санду. Она обвинила власти в использовании административного ресурса и телеканалов, которые, по ее словам, очерняли оппозицию.

«Были подтасовки. Мы наблюдали, как организованно привозились избиратели из Приднестровья, которым платили за голос в пользу определенных кандидатов от режима <…> Это исказило результаты», — утверждает Санду.

Нэстасе со своей стороны призвал наблюдателей за выборами проследить за подсчетом голосов.

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Партия действия и солидарности и «Платформа «Достоинство и Правда» ранее объединились в избирательный блок Acum.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитом выборов является Партия социалистов Республики Молдова, которая поддерживает президента страны Игоря Додона и выступает за восстановление отношений с Россией. За социалистами следуют контролирующие сегодня парламент Демократическая партия Молдовы и Acum, который критикует демократов за провал курса на интеграцию в ЕС. Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия «Шор».

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23 февраля© Ньюстюб
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