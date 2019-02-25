Суверенный рунет выписывают из реестра

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Из законопроекта о «суверенном рунете» могут исключить требование создать национальную систему доменных имен на базе Роскомнадзора. Ранее эта мера вызвала критику со стороны бизнеса среди прочих инициатив, расширяющих полномочия ведомства. В профильном комитете Госдумы согласились, что в России уже есть реестр доменных имен на базе Координационного центра и Технического центра интернета под достаточным контролем со стороны государства.

Из законопроекта о «суверенном рунете», одобренного Госдумой в первом чтении 12 февраля, планируется исключить требование о создании национального реестра доменных имен на базе Роскомнадзора, сообщил «Ъ» источник, знакомый с ходом подготовки документа ко второму чтению. «Такая дискуссия действительно идет», — подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, напомнив, что в России уже есть запасной реестр доменных имен, созданный решением Координационного центра национального домена сети Интернет, в состав учредителей которого входит Минкомсвязь.



Проект поправок к законам «О связи» и «Об информации», предполагающих создание в России инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным серверам, также предусматривает создание системы централизованного управления сетью связи общего пользования.

Кроме того, операторы связи и интернет-компании из реестра организаторов распространения информации должны будут установить технические средства для определения источника трафика и ограничения доступа к запрещенным ресурсам. Предполагается, что операторы получат такие средства бесплатно за счет госбюджета. На реализацию законопроекта планируется выделить 20 млрд руб.

Как сообщал «Ъ» 8 февраля, инициативу по созданию новой национальной системы доменных имен критиковал в своем письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину Российский союз промышленников и предпринимателей, указывавший, что в России она уже есть, а поддерживающие ее работу Координационный центр и Технический центр интернета находятся под полным госконтролем. Расширение полномочий Роскомнадзора за счет создания нового реестра доменных имен под его контролем не одобрили также Минюст и Минфин, следует из пояснительной записки к постановлению о создании в России центра мониторинга и управления единой сетью связи (опубликовано на сайте правительства 22 февраля). Создание самого центра мониторинга, контроль над которым также получит Роскомнадзор, разногласий не вызвало: в соответствии с проектом постановления он должен быть создан к 1 июля 2019 года.