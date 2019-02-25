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11:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Суверенный рунет выписывают из реестра

Расширение полномочий Роскомнадзора могут ограничить.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Из законопроекта о «суверенном рунете» могут исключить требование создать национальную систему доменных имен на базе Роскомнадзора. Ранее эта мера вызвала критику со стороны бизнеса среди прочих инициатив, расширяющих полномочия ведомства. В профильном комитете Госдумы согласились, что в России уже есть реестр доменных имен на базе Координационного центра и Технического центра интернета под достаточным контролем со стороны государства.

Из законопроекта о «суверенном рунете», одобренного Госдумой в первом чтении 12 февраля, планируется исключить требование о создании национального реестра доменных имен на базе Роскомнадзора, сообщил «Ъ» источник, знакомый с ходом подготовки документа ко второму чтению. «Такая дискуссия действительно идет», — подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, напомнив, что в России уже есть запасной реестр доменных имен, созданный решением Координационного центра национального домена сети Интернет, в состав учредителей которого входит Минкомсвязь.

Проект поправок к законам «О связи» и «Об информации», предполагающих создание в России инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным серверам, также предусматривает создание системы централизованного управления сетью связи общего пользования.

Кроме того, операторы связи и интернет-компании из реестра организаторов распространения информации должны будут установить технические средства для определения источника трафика и ограничения доступа к запрещенным ресурсам. Предполагается, что операторы получат такие средства бесплатно за счет госбюджета. На реализацию законопроекта планируется выделить 20 млрд руб.

Как сообщал «Ъ» 8 февраля, инициативу по созданию новой национальной системы доменных имен критиковал в своем письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину Российский союз промышленников и предпринимателей, указывавший, что в России она уже есть, а поддерживающие ее работу Координационный центр и Технический центр интернета находятся под полным госконтролем. Расширение полномочий Роскомнадзора за счет создания нового реестра доменных имен под его контролем не одобрили также Минюст и Минфин, следует из пояснительной записки к постановлению о создании в России центра мониторинга и управления единой сетью связи (опубликовано на сайте правительства 22 февраля). Создание самого центра мониторинга, контроль над которым также получит Роскомнадзор, разногласий не вызвало: в соответствии с проектом постановления он должен быть создан к 1 июля 2019 года.

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Исключение требования по созданию реестра доменных имен на базе Роскомнадзора позволит избежать дублирования функций, полагает директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев. Технический центр интернета, который сейчас является оператором базы российских доменов, еще летом прошлого года был передан под контроль «Ростелекома», напоминает он.

Впрочем, у участников рынка еще остаются вопросы к перераспределению полномочий в пользу Роскомнадзора. В частности, речь идет о предложении законопроекта о передаче функций по управлению сетями связи в чрезвычайных ситуациях от Россвязи к подведомственному Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр», отмечает собеседник «Ъ» в одном из крупных операторов связи.

Представитель Роскомнадзора отказался от комментариев. Чтобы понимать вопросы в комплексе, необходимо дождаться принятия законопроекта и связанных с ним подзаконных актов, отметили в МТС. В «МегаФоне», «Вымпелкоме» и «Ростелекоме» не ответили на запросы.

Юлия Тишина, Владислав Новый

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