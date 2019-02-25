США отложат введение пошлин на китайские товары

Президент США подтвердил, что на прошедших в выходные переговорах представители двух стран добились «существенного прогресса». В частности, стороны согласовали позиции по вопросам защиты интеллектуальной собственности, передаче технологий, сельскому хозяйству, валюте, рассказал Дональд Трамп.
Он добавил, что саммит с лидером КНР планируется провести в поместье американского президента Мар-а-Лаго во Флориде. Это же место портал Axios ранее называл местом планируемой встречи лидеров двух стран. По его данным, саммит может состояться в марте.
Торговая война между двумя странами началась летом 2018 года. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в $34 млрд. В декабре на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе стороны сумели договориться о 90-дневном «торговом перемирии», которое истекат в марте.