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02:51 (мск), источник: Коммерсантъ

США отложат введение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что отсрочит запланированное на 1 марта введение новых пошлин на товары из Китая. Господин Трамп написал в Twitter, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы подписать новое торговое соглашение.

Источник: РИА "Новости"

Президент США подтвердил, что на прошедших в выходные переговорах представители двух стран добились «существенного прогресса». В частности, стороны согласовали позиции по вопросам защиты интеллектуальной собственности, передаче технологий, сельскому хозяйству, валюте, рассказал Дональд Трамп.

Он добавил, что саммит с лидером КНР планируется провести в поместье американского президента Мар-а-Лаго во Флориде. Это же место портал Axios ранее называл местом планируемой встречи лидеров двух стран. По его данным, саммит может состояться в марте.

Торговая война между двумя странами началась летом 2018 года. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в $34 млрд. В декабре на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе стороны сумели договориться о 90-дневном «торговом перемирии», которое истекат в марте.

В США обсуждают идею отказа от пошлин на китайские товары
Во время загрузки произошла ошибка.
18 января© Ньюстюб
Следите за развитием темы Торговые войны
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