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11:05 (мск), источник: Российская газета

Более 70 процентов населения Окинавы выступило против военной базы США

Подавляющее большинство жителей японской префектуры Окинава выступили против сохранения на территории региона авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма.

Источник: Reuters

По результатам проведенного на Окинаве референдума, против сохранения американского военного объекта выступили 72,2% жителей префектуры (более 434 тыс. человек — прим. «РГ») при явке в 52,48%, передает телерадиокомпания NHK.

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При этом согласились с существованием американского военного объекта 19,1% или около 114 тыс. человек. Воздержались от высказывания своего мнения или не смогли определиться — 8,8% участников, что составило порядка 52 тыс. человек.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки собирается проинформировать о результатах волеизъявления граждан префектуры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и администрацию президента США Дональда Трампа. Ожидается, что итоги референдума на Окинаве могут спровоцировать новый виток напряженности между центральной японской властью и администрацией самой южной префектуры островного государства.

С одной стороны, кабинет Абэ не может игнорировать точку зрения местного населения, а с другой, официальный Токио вряд ли пойдет на осложнение отношений с Вашингтоном.
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Напомним, что японское правительство по согласованию с США намерено оставить базу Футэмма в пределах Окинавы, ограничившись переносом объекта из густонаселенного города Гинован в живописное местечко Хэноко. Местные жители и региональные власти выступают против такого решения вопроса, однако в Токио пока не хотят прислушиваться к мнению народа. В настоящее время в Хэноко ведутся строительные работы по подготовке к передислокации объекта.

Нынешний губернатор Окинавы Дэнни Тамаки выступает за вывод базы Футэмма с территории префектуры. Аналогичного курса придерживался и его предшественник на посту руководителя региона Такэси Онага, который был непримиримым противником американского военного присутствия на Окинаве и до последнего отстаивал интересы своих избирателей. Онага-сан скончался в августе прошлого года от рака поджелудочной железы.

Примечательно, что отцом Тамаки-сана является американский морпех, который в свое время проходил службу на японском южном острове. Правда, военнослужащий США так и не дождался рождения сына и покинул Страну восходящего солнца. В результате Дэнни Тамаки воспитывала мать.

Напомним, что на территории Окинавы расположено более 70 процентов американских военных объектов в Японии. При этом регион занимает всего около 0,6 процента от общей площади государства.

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