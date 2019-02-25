Более 70 процентов населения Окинавы выступило против военной базы США
Подавляющее большинство жителей японской префектуры Окинава выступили против сохранения на территории региона авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма.
Подавляющее большинство жителей японской префектуры Окинава выступили против сохранения на территории региона авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма.
По результатам проведенного на Окинаве референдума, против сохранения американского военного объекта выступили 72,2% жителей префектуры (более 434 тыс. человек — прим. «РГ») при явке в 52,48%, передает телерадиокомпания NHK.
При этом согласились с существованием американского военного объекта 19,1% или около 114 тыс. человек. Воздержались от высказывания своего мнения или не смогли определиться — 8,8% участников, что составило порядка 52 тыс. человек.
Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки собирается проинформировать о результатах волеизъявления граждан префектуры
Напомним, что японское правительство по согласованию с США намерено оставить базу Футэмма в пределах Окинавы, ограничившись переносом объекта из густонаселенного города Гинован в живописное местечко Хэноко. Местные жители и региональные власти выступают против такого решения вопроса, однако в Токио пока не хотят прислушиваться к мнению народа. В настоящее время в Хэноко ведутся строительные работы по подготовке к передислокации объекта.
Нынешний губернатор Окинавы Дэнни Тамаки выступает за вывод базы Футэмма с территории префектуры. Аналогичного курса придерживался и его предшественник на посту руководителя региона Такэси Онага, который был непримиримым противником американского военного присутствия на Окинаве и до последнего отстаивал интересы своих избирателей.
Примечательно, что отцом
Напомним, что на территории Окинавы расположено более 70 процентов американских военных объектов в Японии. При этом регион занимает всего около 0,6 процента от общей площади государства.