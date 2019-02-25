Более 70 процентов населения Окинавы выступило против военной базы США

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По результатам проведенного на Окинаве референдума, против сохранения американского военного объекта выступили 72,2% жителей префектуры (более 434 тыс. человек — прим. «РГ») при явке в 52,48%, передает телерадиокомпания NHK.

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При этом согласились с существованием американского военного объекта 19,1% или около 114 тыс. человек. Воздержались от высказывания своего мнения или не смогли определиться — 8,8% участников, что составило порядка 52 тыс. человек.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки собирается проинформировать о результатах волеизъявления граждан префектуры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и администрацию президента США Дональда Трампа. Ожидается, что итоги референдума на Окинаве могут спровоцировать новый виток напряженности между центральной японской властью и администрацией самой южной префектуры островного государства.

С одной стороны, кабинет Абэ не может игнорировать точку зрения местного населения, а с другой, официальный Токио вряд ли пойдет на осложнение отношений с Вашингтоном.

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Напомним, что японское правительство по согласованию с США намерено оставить базу Футэмма в пределах Окинавы, ограничившись переносом объекта из густонаселенного города Гинован в живописное местечко Хэноко. Местные жители и региональные власти выступают против такого решения вопроса, однако в Токио пока не хотят прислушиваться к мнению народа. В настоящее время в Хэноко ведутся строительные работы по подготовке к передислокации объекта.

Нынешний губернатор Окинавы Дэнни Тамаки выступает за вывод базы Футэмма с территории префектуры. Аналогичного курса придерживался и его предшественник на посту руководителя региона Такэси Онага, который был непримиримым противником американского военного присутствия на Окинаве и до последнего отстаивал интересы своих избирателей. Онага-сан скончался в августе прошлого года от рака поджелудочной железы.

Примечательно, что отцом Тамаки-сана является американский морпех, который в свое время проходил службу на японском южном острове. Правда, военнослужащий США так и не дождался рождения сына и покинул Страну восходящего солнца. В результате Дэнни Тамаки воспитывала мать.