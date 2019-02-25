Евросоюз задумался о переносе Brexit на 2021 год

Источник: AP 2019

Высокопоставленные чиновники Европейского союза рассматривают планы, согласно которым выход Великобритании из ЕС (Brexit) может быть отложен до 2021 года, сообщает в воскресенье The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов.

В настоящее время Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц. Брюссель изучает вариант замены этого периода на отсрочку выхода Британии из ЕС, отмечает издание.

Дополнительное время в качестве государства-члена союза позволит Великобритании и ЕС разработать правила для будущих отношений.

В числе сторонников переноса срока Brexit называют главу Европейского совета Дональда Туска и генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайра.

Читайте также Тереза Мэй пока не смогла изменить условия Brexit

Представители дипломатических кругов ЕС в последние недели неоднократно утверждали, что проголосуют за отсрочку Brexit, если Лондон попросит об этом и выкажет готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза. Без соответствующего обращения в Брюсселе ничего не смогут предпринять, отмечает Deutsche Welle.

Кроме того, перенос Brexit поможет обойти «бэкстоп», который предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В этом случае Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что национальный парламент не позднее 12 марта вынесет решение по выдвинутому ею плану Brexit.