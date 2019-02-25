Baring Vostok попросил президента России взять дело Калви под личный контроль
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Это необходимо для обеспечения «всестороннего, независимого и объективного» расследования, отмечается в письме фонда.
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Это необходимо для обеспечения «всестороннего, независимого и объективного» расследования, отмечается в письме фонда.
Baring Vostok в открытом письме попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве. Соответствующее письмо опубликовано на сайте фонда.
Baring Vostok подчеркивает, что текст обращения открытого письма на имя президента России размещается «в связи с множественными обращениями партнеров фонда».
Составители письма указывают, что «за последнее время в Российской Федерации суды и правоохранительные органы сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу».
«Данное правоприменение исключает возможность давления на