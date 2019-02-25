Baring Vostok попросил президента России взять дело Калви под личный контроль

Источник: РИА "Новости"

Baring Vostok в открытом письме попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве. Соответствующее письмо опубликовано на сайте фонда.

«Просим Вас для целей обеспечения всестороннего, независимого и объективного расследования взять под личный контроль уголовное дело в отношении Д. М. Калви, В. Л. Абгаряна, И. Н. Зюзина, Ф. Дельпаля, М. С. Владимирова, А. С. Кордичева», — отмечается в письме.

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Baring Vostok подчеркивает, что текст обращения открытого письма на имя президента России размещается «в связи с множественными обращениями партнеров фонда».

Составители письма указывают, что «за последнее время в Российской Федерации суды и правоохранительные органы сформировали практику применения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу».

«Данное правоприменение исключает возможность давления на бизнес-партнеров в рамках корпоративных споров. Несмотря на требования законодательства, в отношении данных граждан судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в письме.