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11:02 (мск), источник: Газета.Ру

Россия или Европа: кто победил на выборах в Молдавии

В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов.

Источник: AP 2019

Пророссийски настроенная партия социалистов республики Молдова лидирует с 31,28% на выборах в парламент Молдавии по партийным спискам после обработки 98,32% протоколов. Однако у партии, которую представляет президент Игорь Додон, нет возможности самостоятельно сформировать правительство и ей предстоят сложные переговоры о коалиции.

Молдова получает «подвешенный парламент» в момент достаточно сложных отношений с ЕС.

Второе место по числу парламентских мест с результатом 26,32% получает блок либеральных правых партий ACUM. У правящей в настоящее время Демократической партии — 23,95% голосов, левая партия «Шор» набрала 8,43%, передает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК страны.

Остальные партии не сумели преодолеть порог в 6% и не будут представлены в парламенте. При этом ни одна из партий не набрала достаточного числа голосов для самостоятельного формирования большинства.

Голосование в парламент впервые проходило по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. На момент закрытия участков в 22.00 мск явка избирателей составила 49,22. На выборах проголосовало более 1,445 млн граждан. В Кишиневе явка составила 49,71%.

Прошедшие выборы укрепляют положение лидера Партии Социалистов Игоря Додона, все инициативы которого блокировала правящая Демократическая партия. Додон выступает за укрепление отношений с Россией и пользуется поддержкой президента страны Владимира Путина.

Однако все будет зависеть от того, смогут ли социалисты сформировать коалиционное правительство. Их союзниками может стать партия «Шор», однако, этого все равно будет недостаточно для формирования парламентского большинства. Надеждой для социалистов могут стать победившие одномандатники, которых они попытаются склонить на свою сторону.

Против социалистов работает тот факт, что в парламент вошел известный бизнесмен и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, который обладает большими финансовыми ресурсами и политическим влиянием, что может серьезно изменить расклад сил.

По данным российских правоохранителей, в 2013—2014 годах Плахотнюк и его деловой партнер Платон со счетов двух российских банков «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли деньги в молдавский банк Moldindconbank S.A. и другие неназванные иностранные организации. Всего согласно заявлению МВД, им был организован незаконный вывод из России суммы более 37 млрд руб.

Пока неясно, могут ли стать союзниками социалистов представители праволиберального блока ACUM. Теоретически такая возможность не исключена, так как представители обеих политических сил негативно относятся к Демпартии, однако ACUM поддерживает прозападный политический курс.

Лидер блока ACUM Майя Санду уже выразила недовольство прошедшим голосованием.

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«Это были самые недемократичные выборы в истории Молдовы. Я видела десятки тысяч людей, которых привезли из Приднестровья, где мы не смогли провести кампанию», — цитирует политика «Комсомольская Правда в Молдавии».

С аналогичными обвинениями в адрес Демпартии выступил и президент страны Додон: «Мы видим, что используется административный ресурс со стороны Тирасполя. Скорее всего, это происходит при участии приднестровского бизнеса», — сказал глава Молдавии еще во время голосования 24 февраля в воскресенье.

Как отмечает агентство Reuters в комментарии по итогам выборов, Молдавия получила «подвешенный парламент» в то время, когда отношения страны с ЕС достаточно сложные.

В 2014 году страна вступила на путь ассоциации с Евросоюзом, однако в европейских кругах скептически рассматривают ситуацию в Молдове.

Руководство страны обвиняют в системной коррупции, кульминацией которой стал незаконный вывод из трех банков страны $1 млрд, полученных от ЕС.

По закону партиям отводится 45 дней для формирования правительства, и в случае, если они не уложатся в этот срок, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.

О том, что перспектива проведения новых выборов есть, журналистам во время голосования сказал президент Додон.

Молдавия — одна из беднейших стран Европы, но выборы в этой стране имеют важное значение для европейской политики, учитывая фактор Приднестровья. Новое правительство должно будет сформировать новые идеи по переговорному процессу с Тирасполем.

Предварительные результаты выборов в парламент Молдавии: социалисты лидируют
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07:42 (мск)© Ньюстюб
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