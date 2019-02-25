США и Китай готовятся заключить перемирие

США и Китай, кажется, готовы заключить перемирие в продолжающейся с середины прошлого года торговой войне. Президент США Дональд Трамп объявил, что отсрочит запланированное на 1 марта введение новых пошлин на товары из Китая и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На ней он надеется заключить торговое соглашение с китайским партнером.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter, что США отложат введение новых торговых пошлин на китайские товары. По его мнению, обе стороны добились «существенного прогресса» в торговых переговорах. Также господин Трамп объявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы подписать новое торговое соглашение.

В конце сентября 2018 года Вашингтон утвердил десятипроцентные пошлины на импорт китайских товаров «стоимостью» около $200 млрд. Китай в ответ объявил о введении пошлин на $60 млрд, доведя общий объем поставок, на которые распространяются ограничения, до $360 млрд (из которых $250 млрд приходятся на товары из КНР).

При этом ранее в Белом доме заявили о готовности повысить ставки по пошлинам на объем импорта в $200 млрд до 25%, а также покрыть тарифами остающийся объем ввоза. После нескольких месяцев «военных действий» в декабре 2018 года произошел прорыв. Обе страны на переговорах согласились приостановить новые торговые тарифы. Так, после личной встречи Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на «двадцатке» в начале декабря дедлайн таких действий был перенесен на 2 марта. К этому времени стороны должны согласовать перечень уступок. Позже господин Трамп заявил, что и этот срок может быть немного отодвинут, если переговоры будут продуктивными.

В сообщении официального информационного агентства Китая Xinhua отмечается «существенный прогресс» в таких конкретных вопросах, как передача технологий, защита интеллектуальной собственности и сельское хозяйство. Решение господина Трампа источники агентства интерпретируют как знак того, что «обе стороны добились прогресса в урегулировании своей разрушительной торговой войны».