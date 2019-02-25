Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест. Угадай звезду по фотографии ее питомца
Водителям скоро будут не нужны бумажные права
Андрей Малахов похвастался подарком от сына
Главные победители премии «Оскар» за 90 лет: 80 знаковых фото
Названы опасные виды квартир
Сыграл в свою смертьКак жил и во что верил Алексей Балабанов
Андрей Малахов похвастался подарком от сына
Лера Кудрявцева готовится стать многодетной матерью
Врач посоветовал дарить мужчинам секс вместо носков
5 врачей, в которых чаще всего влюбляются пациенты
«Иди живи на помойку»: Борисова выгнала 11-летнюю дочь - СМИ
Девушка делала маникюр со школы и получила рак
Зеллвегер, Сайрус, Портман и другие на вечеринке Vanity Fair
Как прошел «Оскар 2019»: самые смешные и трогательные моменты
Водителям скоро будут не нужны бумажные права
Как готовят самолеты к вылету?
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
13:05 (мск), источник: RTVi

Дональд Трамп: без ядерного оружия Северная Корея могла бы быстро стать одной из сильнейших экономик мира

Если бы Северная Корея отказалась от ядерного оружия, то вскоре после этого ее экономика могла бы стать одной из самых сильных в мире. Об этом 24 февраля президент США Дональд Трамп написал в твиттере.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Председатель Ким понимает, возможно, лучше всех остальных, что без ядерного оружия его страна могла бы быстро стать одной из сильнейших экономик мира. Благодаря ее расположению, народу (и ему [Ким Чен Ыну]), у нее больший потенциал для очень быстрого экономического роста, чем у любой другой страны в мире», — написал Трамп.

Сообщение президента США появилась спустя несколько часов после того, как госсекретарь Майк Помпео сказал журналисту телеканала CNN, что КНДР остается ядерной угрозой миру.

Тем самым он вступил в противоречие с Трампом, который после саммита в Сингапуре заявил, что Северная Корея больше не представляет опасности.

В середине июня 2018 года прошел первый в истории двусторонний саммит с участием президента США и лидера КНДР. Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Одним из важных вопросов переговоров был вопрос ядерного разоружения КНДР. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию.

После этого американские СМИ со ссылкой на источники и научные исследования сообщали, что Северная Корея отказалась от американского плана по денуклеаризации и продолжила развивать ядерную программу.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс во время выступления в Конгрессе сказал, что КНДР не откажется от атомного оружия, поскольку это гарантия существования нынешнего политического режима. По словам источников газеты Washington Post в Белом доме, Трамп не доволен Коутсом и думает о его отставке.

27—28 февраля во вьетнамском Ханое пройдет вторая встреча американского и северокорейского лидеров.

Справка
Что изменилось после встречи Кима и Трампа? Объясняем в 300 словахМаксимально коротко отвечаем на основные вопросы о кризисе вокруг КНДР, ее ядерного оружия, и результатах прошедшей встречи.
Следите за развитием темы Внезапный мир США и Северной Кореи
 Начальник колонии в Амурской области, где сидел Цеповяз, покидает должность
Дональд Трамп: без ядерного оружия Северная Корея могла бы быстро стать одной из сильнейших экономик мира
В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты на ТВ
Исследователь рассказал, куда делись спасшиеся жители Помпеев
В Гидрометцентре рассказали, когда придет весна
От слез Гаги до триумфа Малека: как прошел «Оскар 2019»
Фотограф показал симметрию Барселоны с высоты птичьего полета
Российский спортсмен дисквалифицирован на восемь лет
Чемпионы-обманщики: они резали себя и обгоняли бегунов на метро
Спорт
«Барселона» рискует остаться без Суареса в «эль класико» Нападающий "Барселоны" Луис Суарес из-за проблем с коленом может пропустить встречу с "Реалом"
Hi-Tech
Загадка «ведьминых кругов» решена окончательно Ученые раскрыли секрет странного явления.
Авто
Рестайлинг Lada Vesta: первые экземпляры уже собраны По предварительным данным, в Научно-техническом центре (НТЦ) АВТОВАЗа собрано четыре экземпляра Lada Vesta FL
Кино
Десятилетний сын Филина пришел в «Голос. Дети» и попал к Лободе Наследник экс-солиста Большого театра исполнил перед судьями песню Джерри Ли Льюиса
Недвижимость
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Петербурженку выселили из квартиры за долги по коммуналке
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Дети
37-летняя актриса объявила на церемонии «Оскар» о первой беременности Кристен Риттер преподнесла коллегам и поклонникам оригинальный сюрприз (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь