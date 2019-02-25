Дональд Трамп: без ядерного оружия Северная Корея могла бы быстро стать одной из сильнейших экономик мира

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

«Председатель Ким понимает, возможно, лучше всех остальных, что без ядерного оружия его страна могла бы быстро стать одной из сильнейших экономик мира. Благодаря ее расположению, народу (и ему [Ким Чен Ыну]), у нее больший потенциал для очень быстрого экономического роста, чем у любой другой страны в мире», — написал Трамп.

Сообщение президента США появилась спустя несколько часов после того, как госсекретарь Майк Помпео сказал журналисту телеканала CNN, что КНДР остается ядерной угрозой миру.

Тем самым он вступил в противоречие с Трампом, который после саммита в Сингапуре заявил, что Северная Корея больше не представляет опасности.

В середине июня 2018 года прошел первый в истории двусторонний саммит с участием президента США и лидера КНДР. Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Одним из важных вопросов переговоров был вопрос ядерного разоружения КНДР. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию.

После этого американские СМИ со ссылкой на источники и научные исследования сообщали, что Северная Корея отказалась от американского плана по денуклеаризации и продолжила развивать ядерную программу.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс во время выступления в Конгрессе сказал, что КНДР не откажется от атомного оружия, поскольку это гарантия существования нынешнего политического режима. По словам источников газеты Washington Post в Белом доме, Трамп не доволен Коутсом и думает о его отставке.

2 7—28 февраля во вьетнамском Ханое пройдет вторая встреча американского и северокорейского лидеров.