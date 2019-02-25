В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты на государственных телеканалах
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Песков напомнил, что Путин не говорил о том, куда в случае необходимости будут направлены российские ракеты.
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Песков напомнил, что Путин не говорил о том, куда в случае необходимости будут направлены российские ракеты.
В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных;
В программе «Вести недели», вышедшей в минувшее воскресенье, ее ведущий Дмитрий Киселев показал графику, на которой в качестве мишеней были обозначены Пентагон, загородная резиденция президента США
В связи с этим в понедельник Пескова спросили, имели ли в Кремле в виду именно это, когда предлагали оценить дальность и время подлета российских ракет.
Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы.
Он также напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию. «Президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений. Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», — сказал Песков.