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13:17 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты на государственных телеканалах

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Песков напомнил, что Путин не говорил о том, куда в случае необходимости будут направлены российские ракеты.

Источник: РИА "Новости"

В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал об этом, отвечая на вопрос о показанных на «России-1» потенциальных целях, которые могли бы поразить российские ракеты в США.

В программе «Вести недели», вышедшей в минувшее воскресенье, ее ведущий Дмитрий Киселев показал графику, на которой в качестве мишеней были обозначены Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов в Форт Ритчи и другие локации, имеющие стратегическое значение.

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В связи с этим в понедельник Пескова спросили, имели ли в Кремле в виду именно это, когда предлагали оценить дальность и время подлета российских ракет.

Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он также напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию. «Президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений. Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», — сказал Песков.

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