В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты на государственных телеканалах

В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал об этом, отвечая на вопрос о показанных на «России-1» потенциальных целях, которые могли бы поразить российские ракеты в США.

Он также напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию. «Президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений. Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», — сказал Песков.