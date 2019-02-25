Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви
Президент до сих пор публично не комментировал дело Baring Vostok.
Президент до сих пор публично не комментировал дело Baring Vostok.
Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.
Путин сказал, что он не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать, передали слова президента источники Bloomberg. Путин на встрече также отметил, что ограничение полномочий полиции и регулирующих органов слишком тщательно проверять бизнес может привести к угрозам общественной безопасности и здоровья граждан.
Как отмечает Bloomberg, официально Путин ранее не комментировал арест Калви. Выступая с посланием Федеральному собранию 20 февраля, президент заявил о необходимости ограничить практику арестов подозреваемых по экономическим делам.
В понедельник, 25 февраля Baring Vostok опубликовал на своем сайте открытое письмо. Фонд попросил Путина взять под личный контроль уголовное дело о мошенничестве в отношении Калви и других фигурантов. В письме говорится, что за последнее время российские суды и правоохранительные органы сформировали практику применения к подозреваемым и обвиняемым по экономическим делам мер пресечения, не связанных с арестом. Однако фигуранты дела Baring Vostok были арестованы, отметил фонд.
Калви, партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям инвестфонда Иван Зюзин,
Калви вину не признает, ранее он назвал выдвинутые против него обвинения ложью. Возбуждение уголовного дела он объяснил корпоративным конфликтом, который возник у него с акционерами банка «Восточный». На прошлой неделе арест Калви осудили президент Сбербанка Герман Греф, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, омбудсмен Борис Титов. Последний обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность ареста фигурантов дела Baring Vostok.