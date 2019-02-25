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15:01 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви

Президент до сих пор публично не комментировал дело Baring Vostok.

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.

По их словам, свою позицию по делу Baring Vostok президент изложил на прошлой неделе на закрытой встрече. Агентство не уточняет, о какой закрытой встрече идет речь.

Путин сказал, что он не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать, передали слова президента источники Bloomberg. Путин на встрече также отметил, что ограничение полномочий полиции и регулирующих органов слишком тщательно проверять бизнес может привести к угрозам общественной безопасности и здоровья граждан.

Как отмечает Bloomberg, официально Путин ранее не комментировал арест Калви. Выступая с посланием Федеральному собранию 20 февраля, президент заявил о необходимости ограничить практику арестов подозреваемых по экономическим делам.

В последние годы эта тема часто поднималась во время официальных выступлений, но, по словам источников в бизнес-кругах, в вопросе снижения давления со стороны правоохранительных органов достигнут незначительный прогресс.

В понедельник, 25 февраля Baring Vostok опубликовал на своем сайте открытое письмо. Фонд попросил Путина взять под личный контроль уголовное дело о мошенничестве в отношении Калви и других фигурантов. В письме говорится, что за последнее время российские суды и правоохранительные органы сформировали практику применения к подозреваемым и обвиняемым по экономическим делам мер пресечения, не связанных с арестом. Однако фигуранты дела Baring Vostok были арестованы, отметил фонд.

В Baring Vostok считают, что уголовное преследование топ-менеджеров «произошло на фоне корпоративного спора» между акционерами банка «Восточный» — фондами Baring Vostok с одной стороны и прочими акционерами — с другой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путину доложат о письме Baring Vostok, так как дело резонансное. По его словам, президенту «докладываются какие-то детали, связанные со следственными действиями». Ранее Песков говорил, что признать Калви виновным может только суд. «Его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, ибо суда не было, и он может быть признан виновным только по решению суда», — говорил представитель Кремля.

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Калви, партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям инвестфонда Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров обвиняются в мошенничестве. Ранее суд арестовал их до 13 апреля. Следствие считает, что обвиняемые организовали хищение из банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Baring Vostok контролирует 51,6% акций банка «Восточный» через Evison Holdings.

Калви вину не признает, ранее он назвал выдвинутые против него обвинения ложью. Возбуждение уголовного дела он объяснил корпоративным конфликтом, который возник у него с акционерами банка «Восточный». На прошлой неделе арест Калви осудили президент Сбербанка Герман Греф, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, омбудсмен Борис Титов. Последний обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность ареста фигурантов дела Baring Vostok.

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