В России возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Источник: РИА "Новости"

По его словам, речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

«Мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», — цитирует Мантурова сайт Кремля.

Программы поддержки авторынка

Адресные программы поддержки спроса на авторынке «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали с 1 января 2018-го и давали определенным категориям заемщиков десятипроцентную скидку от стоимости приобретаемого автомобиля.

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Установленный целевой показатель на 2018 год в 80,6 тысячи проданных автомобилей был достигнут уже в мае.

В июле действие программ продлили. Одновременно для жителей Дальневосточного федерального округа скидку на приобретаемый автомобиль увеличили до 25 процентов.