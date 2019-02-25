Военный комиссар подтвердил историю с уклонением губернатором Хакасии от армии

Источник: РИА "Новости"

«Сведения о том, что в 2014 году Валентина Коновалова не могли найти и он считался уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом, — это правда», — сообщает «Телевидение Абакан» со ссылкой на военкома города Минусинска Евгения Болужа.

Признать его не прошедшим службу без законных оснований может призывная комиссия, однако туда Коновалов не явился, сообщается в сюжете.

В конце прошлой недели в соцсетях появилось сообщение, что в 2013—2014 годах Коновалов считался уклоняющимся от воинской службы и находился в розыске. Якобы по достижении им 27 лет он был снят с воинского учета.

В правительстве Хакасии эти сообщения называли голословными. «Появление этой статьи … в преддверии 23 февраля — такое ощущение, что [это] заранее спланированная акция. Мы считаем, что это голословное обвинение», — заявляла ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zEBwl1W7BAU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.