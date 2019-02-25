Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест. Угадай звезду по фотографии ее питомца
Ученые назвали точную дату конца света
Зерна, отруби и клетчатка защищают от рака печени
Оденься как Валерия: 12 ярких образов 50-летней певицы
Как изнутри выглядит особняк возле Храма Христа Спасителя: фото
В России введут новый ГОСТ Новый ГОСТ с требованиями к дорожной противогололедной химии готовит Росавтодор
"Убийцу" группы Дятлова нашли спустя 60 лет
Самую популярную девочку России покупает Голливуд
Лучший актер упал со сцены, получив «Оскар»
Петров подвинется: 10 молодых актеров, в которых надо влюбиться
Федерация фигурного катания подала состав сборной России на ЧМ
Станислав Черчесов попросил перенести матч «Зенит» — «Спартак»
Оденься как Валерия: 12 ярких образов 50-летней певицы
Лучшие примеры макияжа на "Оскаре"
Бойцы ВСУ напали на главу МВД в ДНР - подробности
Мужчины “категории В” обязаны прибыть на сборы
Как выглядит дом на Рублёвке, в котором никто не жил: фото
Как разместить микроволновку на кухне
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
14Скончался актер Сергей Юрский
19:11 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Военный комиссар подтвердил историю с уклонением губернатором Хакасии от армии

Нынешний губернатор Хакасии Валентин Коновалов скрылся от военкомата города Минусинска Красноярского края и считался уклонистом от армии, подтвердили в военном комиссариате.

Источник: РИА "Новости"

«Сведения о том, что в 2014 году Валентина Коновалова не могли найти и он считался уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом, — это правда», — сообщает «Телевидение Абакан» со ссылкой на военкома города Минусинска Евгения Болужа.

Признать его не прошедшим службу без законных оснований может призывная комиссия, однако туда Коновалов не явился, сообщается в сюжете.

В конце прошлой недели в соцсетях появилось сообщение, что в 2013—2014 годах Коновалов считался уклоняющимся от воинской службы и находился в розыске. Якобы по достижении им 27 лет он был снят с воинского учета.

В правительстве Хакасии эти сообщения называли голословными. «Появление этой статьи … в преддверии 23 февраля — такое ощущение, что [это] заранее спланированная акция. Мы считаем, что это голословное обвинение», — заявляла ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в соцсетях и СМИ была опубликована информация о том, что Коновалов несколько лет уклонялся от службы в армии и находился в розыске.

 Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент
Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов
В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты на ТВ
Умер политолог и бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко
Путин поручил расширить налоговые льготы при продаже квартир
На Кубани массово гибнут птицы
Прохожие влезли в кадр в неподходящий момент и стали мемом
Мать отказалась от подарка маленького сына ради его будущего
Получивший пощечину от Александра Емельяненко вступился за бойца
Спорт
Федерация фигурного катания подала состав сборной России на ЧМ По словам главы федерации Александра Горшкова, в заявку вошли фигуристы, выступавшие на чемпионате Европы в Минске, включая запасных
Hi-Tech
Осторожно: мошенники крадут ваши звонки (и деньги) У отдельных банков активность мошенников возросла в десятки раз.
Авто
Поездка из аэропорта в центр Москвы стоила китаянке 60 000 руб. Сотрудники ГУ МВД России по Москве проводят проверку после обращения студентки из Китая. За поездку на такси из аэропорта Шереметьево до центра города с нее потребовали 60 тысяч рублей, сообщает РИАМО
Кино
Лучший актер упал со сцены, получив «Оскар» Рами Малеку, получившему престижную награду за роль Фредди Меркьюри, потребовалась помощь врачей
Недвижимость
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Петербурженку выселили из квартиры за долги по коммуналке
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Дети
37-летняя актриса объявила на церемонии «Оскар» о первой беременности Кристен Риттер преподнесла коллегам и поклонникам оригинальный сюрприз (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь