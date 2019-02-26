Грушко заявил о возможном выходе России из Совета Европы

Источник: Известия

По словам дипломата, решение во многом будет зависеть от позиции «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий».

«Мы исходим из того, что при наличии доброй воли и при понимании того, что Совет Европы должен оставаться организацией, которая объединяет страны на пространстве от Владивостока до Лиссабона, выход должен быть найден», — подчеркнул Грушко.

Читайте также Володин считает, что ПАСЕ должна возвратить России уплаченные ранее взносы

Участие Москвы в выборах генсека Совета Европы также остается под вопросом. По словам дипломата, если голосование пройдет без России, это чревато углублением кризиса СЕ.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. В дальнейшем ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.