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06:13 (мск), источник: Известия

Грушко заявил о возможном выходе России из Совета Европы

Москва допускает возможность выхода из Совета Европы, если права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены полностью и без усилий. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Источник: Известия

По словам дипломата, решение во многом будет зависеть от позиции «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий».

«Мы исходим из того, что при наличии доброй воли и при понимании того, что Совет Европы должен оставаться организацией, которая объединяет страны на пространстве от Владивостока до Лиссабона, выход должен быть найден», — подчеркнул Грушко.

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Участие Москвы в выборах генсека Совета Европы также остается под вопросом. По словам дипломата, если голосование пройдет без России, это чревато углублением кризиса СЕ.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ. В дальнейшем ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

Подробнее — в материале «Известий»:

Никаких советов: РФ может выйти из СЕ после выборов генсека структуры

Володин: считаем правильным не уплачивать взнос в Совет Европы в этом году
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