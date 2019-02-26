Тимошенко заявила, что Украина не прекращала покупать российский газ

Источник: РИА Новости

Киев отказался от поставок топлива из России в ноябре 2015 года и после этого не использовал российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливло, закупленное по реверсу в Европе.

«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. В Украину все пять лет идет газ российского происхождения», — заявила Тимошенко в эфире телепередачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По ее словам, украинские власти придумали схемы, чтобы маскировать российский газ под европейский.

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на 1 тысячу кубометров, по документам поставляют газ самым коротким путем. Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной. И нам таким образом по документам показывают газ европейского происхождения. Я хочу сказать, что он там не добывается», — сказала политик.

Она также заявила, что в случае победы на выборах президента Украины снизит цену на газ в два раза или уйдет из политики.

«Я беру это обязательство (снизить цену газа в два раза — ред.), потому что я знаю, что после президентских выборов через полгода парламентские выборы. Если так выйдет, что я смогу победить и я не снижу в два раза цену на газ до начала парламентских выборов, надо (будет — ред.) уйти из политики», — заявила Тимошенко.