Тимошенко заявила, что Украина не прекращала покупать российский газ
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа.
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа.
Киев отказался от поставок топлива из России в ноябре 2015 года и после этого не использовал российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливло, закупленное по реверсу в Европе.
«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. В Украину все пять лет идет газ российского происхождения», — заявила Тимошенко в эфире телепередачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.
По ее словам, украинские власти придумали схемы, чтобы маскировать российский газ под европейский.
«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по
Она также заявила, что в случае победы на выборах президента Украины снизит цену на газ в два раза или уйдет из политики.
«Я беру это обязательство (снизить цену газа в два раза — ред.), потому что я знаю, что после президентских выборов через полгода парламентские выборы. Если так выйдет, что я смогу победить и я не снижу в два раза цену на газ до начала парламентских выборов, надо (будет — ред.) уйти из политики», — заявила Тимошенко.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.