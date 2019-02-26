Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле»
Минстрой к апрелю внесет в правительство проект нового закона «О похоронном деле», который должен устранить криминальные и недобросовестные схемы с рынка ритуальных услуг.
Минстрой к апрелю внесет в правительство проект нового закона «О похоронном деле», который должен устранить криминальные и недобросовестные схемы с рынка ритуальных услуг.
В министерстве «Российской газете» сообщили, что законопроект подготовлен, он вводит единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также систему контроля за специализированными службами.
В Кодексе РФ об административных правонарушениях появится новая статья: наказание предусмотрено за нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения, осуществление деятельности по оказанию услуги по организации похорон лицами, с которыми не заключено соответствующее соглашение.
Также наказуемым станет передача сведений о факте смерти человека и контактных данных его родственников третьим лицам.
Напомним, прокуратура Самарской области проводит проверку инцидента, произошедшего в четверг, 21 февраля, когда к зданию регионального правительства был доставлен гроб с телом умершего. Об этом «Ъ» сообщили в ведомстве.
К зданию областного правительства был доставлен гроб с телом местного жителя Валерия Малеева, которого родные не смогли похоронить